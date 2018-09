Mehrere tausend Jugendliche informieren sich auf der Job-Messe „Welt der Logistik“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Hochbetrieb am Netz: Eine kleine, nur etwa einen Meter große Tischtennisplatte ist Publikumsmagnet bei den Schülern. Aufgestellt hat sie die Straßenverkehrsgenossenschaft Bremen (SVG). „Die Logistik braucht einige Sachen, die auch beim Tischtennis wichtig sind“, sagt Stefan Lewerenz (37), Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der SVG.

Der Stand ist ein kleines Highlight bei der Messe „Welt der Logistik“ zu Berufen und Ausbildungen in der Logistik-Branche, die nach Veranstalterangaben am Donnerstag mehrere tausend zumeist jugendliche Besucher ins BLG-Forum und das Hafenmuseum im Speicher XI in der Überseestadt lockte. Erstmals wurde die Veranstaltung von der Bremischen Hafenvertretung organisiert. Dabei wurde das erfolgreiche Konzept der Vorjahre beibehalten.

Lewerenz erklärt den Zusammenhang von Tischtennis und Logistik weiter. „Wir brauchen Teamwork und Konzentration. Es ist wichtig, immer die Übersicht über alle Prozesse zu behalten“, erklärt er. „Man muss wissen, wo ist der Mitspieler. Tischtennis ist da sehr ähnlich. Auf kleinstem Raum spielt sich unendlich viel ab.“ Das klingt faszinierend, doch in der Logistik weitet sich der Fachkräftemangel aus. Das merke man auch bei der SVG, die Berufskraftfahrer ausbildet.

Christopher Trettin (34), Fuhrpark-Manager bei Dachser SE in Bremen, beschreibt vor 15 Jugendlichen die vielfältige Ausbildung eines Berufskraftfahrers. „In jedem Ausbildungsjahr geht es zwei Monate in die Werkstatt“, sagt er. Die Fachkräfte müssen ihre Fahrzeuge prüfen können und unter anderem auch mal einen Ölwechsel machen können. „Bei der Ausbildung geht es auch ins Büro und ins Lager“, sagt Trettin. Er spricht von echten Persönlichkeiten bei den Berufskraftfahrern, unter anderem mit Besonnenheit und gutem Auftreten.

Unter den Zuhörern sind auch Mädchen. Doch einige sind wohl nur mit ihren Freunden mitgekommen. „Ich könnte mir das nicht vorstellen“, sagt Alina (14) aus Bremen. „Ich will lieber was mit Medizin machen.“ Tatsächlich liege die Frauenquote in dem Beruf nur bei 1,5 Prozent, obwohl Frauen erwünscht seien, sagt Trettin.

Derweil probiert sich Sophie (26) aus Bremen an einem Gabelstapler am Stand der Firma Linde Willenbrock. Sie muss die Höhe der Gabel nach Gefühl mit einer Art Joystick einstellen. „Das war interessant. Dabei war die tatsächliche Höhe immer eher niedriger“, sagt sie. Die Aufgabe ist nicht ganz einfach. Der beste Vergleichsmaßstab beim Blick aus dem Fahrerhaus sind die umstehenden Menschen. Azubi Timo (19) aus Syke hat schon viele Gäste begleitet, die sich am Gabelstapler versucht haben. „Einige stellen statt zwei Metern weniger als einen ein. Aber die meisten liegen einigermaßen in der Nähe“, sagt er. Im Lager bräuchte man die Schätzungen nicht. „Da muss man eher abschätzen können, ob etwas in ein Fach passt.“

400 bis 500 Besucher gehen auch ins Hafenmuseum und erweitern dabei ihren Horizont zu Logistik früher und heute bei einer Fragespiel-Rallye. Bei einem Spiel zur Logistik erfahren die Schüler, was schiefgehen kann. Ein Beispiel: Ein Container mit Turnschuhen kommt ans Ziel. Der Grund: Die Imprägnier-Flüssigkeit war nicht als Gefahrengut deklariert.