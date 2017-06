Erste-Hilfe-Wettbewerb: Teamprobe für den Ernstfall

Bremen - Von Martin Kowalewski. Bei „Hand aufs Herz“ am Montag, 19. Juni, in Halle 7 auf der Bürgerweide geht es um das Herz des Rettungspatienten. Es handelt sich um einen Wettbewerb der Klassenstufen fünf bis zehn für Schulsanitäter und Jugendliche, die es werden wollen. 168 Teams sind angemeldet aus Bremen und ganz Niedersachsen, fast 1 000 Schüler gehen in den Wettkampf.

90 Stationen mit Aufgaben sollen aufgebaut werden. Die Teams bekommen drei Erste-Hilfe-Aufgaben. Zum Beispiel: Eine Person liegt regungslos auf der Erde. Ein Notruf muss abgesetzt und die Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. Dabei ist Teamwork gefragt. „Die Wärme muss im Körper gehalten werden. Dazu kommt die kontrollierte Beatmung, also die Herz-Lungen-Wiederbelebung“, sagt Nadine Göhs, Ausbildungsleiterin beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), einem Partner des Hauptveranstalters, der Unfallkasse der Freien Hansestadt Bremen. Zur Zeit sei es Standard, zweimal zu beatmen und 30-mal am Herz zu drücken. Die Druckmassage erfolge auch, wenn keine Beatmung möglich sei.

Das erfordert Kondition. „Die 30 Male muss man erstmal schaffen“, sagt Christiane Meenen, Leiterin des Bereichs Prävention bei der Unfallkasse. Göhs sieht da in der Aufregung vor Ort eine Hilfe: „Der Retter steht unter Adrenalin. Der schafft das. Er muss an den Rhythmus von ,Stayin’ alive’ denken. Das sind 100 Schläge pro Minute, genau das richtige Tempo“, sagt sie. Ein weiteres Testszenario: Eine Person hat einen Fremdkörper im Arm. Ein Fremdkörperverband aus einem Dreieckstuch muss zur Stabilisierung angelegt werden, möglichst ohne den Arm zu bewegen. Die Kinder üben den Rettungsverlauf, das Ansprechen und auch die Möglichkeiten, den Verletzten zu beruhigen. Eine vierte Übung soll sich der Verkehrssicherheit widmen. Dabei soll es darum gehen, sich nicht ablenken zu lassen. Der genaue Inhalt der Übung bleibt aber geheim.

„Wollen das Interesse an Schulsanitätern wecken“

Ehrenamtliche fungieren als Wertungsrichter und füllen Bewertungsbögen aus. „Das sind Abhaklisten. Das und das muss passiert sein“, sagt Göhs. Um die Listen ins Büro zu bringen, sind Grundschüler aus Bremen da, die so für das Erlernen der Ersten Hilfe begeistert werden sollen. Es gibt Preise, etwa Museumsbesuche für die ganze Klasse der Teams, aber entscheidend ist etwas anderes. Die Teams hätten meist einen großen Ehrgeiz, zumal sie ihre Klassen vertreten, so Meenen. Die Schulklassen können ebenfalls kommen, ihre Vertreter beobachten und anfeuern und, was noch wichtiger ist, sich an Infoständen über die Erste Hilfe schlaumachen. „Sie bekommen Laufkarten, auf denen eingetragen wird, wo sie überall waren. Auch für sie gibt es Preise, ein Fahrrad und anderes“, sagt Meenen. „Wir wollen das Interesse an den Schulsanitätern bei ihnen wecken.“

Die Unfallkasse finanziert Ausbildungen zum Schulsanitäter in den Jahrgangsstufen fünf bis zehn. „Wenn sie in die Oberstufe gehen, machen sie meistens weiter“, sagt Göhs. Der ASB macht Angebote in der Oberstufe, aber auch in der Grundschule und für noch jüngere Kinder. Einlass in die Halle 7 ist am 19. Juni ab 7 Uhr. Der Wettkampfbetrieb findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt.

Mehr Infos online unter: www.handaufsherz.net