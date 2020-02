Tatwaffe Insulin: Fünf Jahre Haft für Bremer Pflegehelfer

Fünf Jahre Haft, fünf Jahre Berufsverbot – so lautet das Urteil gegen den 40-jährigen Pflegehelfer.

Bremen - Kein Versehen, keine Verwechslung, sondern Absicht: Das Bremer Landgericht hat am Donnerstag einen 40 Jahre alten Pflegehelfer unter anderem wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zudem verhängte die Kammer ein fünfjähriges Berufsverbot gegen den Mann.

Der Mann hat, so habe es die Beweisaufnahme ergeben, zwei Bewohnerinnen eines Bremer Pflegeheims im März 2019 Insulin verabreicht – obwohl er als Hilfskraft dafür weder die Befugnis hatte noch eine medizinische Notwendigkeit vorlag.

Durch sein Handeln, das hob der Vorsitzende Richter Manfred Kelle hervor, erhoffte sich der Angeklagte, dass die zum Tatzeitpunkt 75 und 92 Jahre alten Frauen in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten würden – und der Angeklagte sie im Anschluss „reanimieren“ könne. Dadurch, so die Urteilsbegründung, wollte der Mann Aufmerksamkeit gewinnen und die Anerkennung seiner Kollegen bekommen.

Im ersten Fall, der sich am 27. März vergangenen Jahres abspielte, verabreichte der Pflegehelfer laut Gericht einer 92-jährigen Seniorin eine Dosis eines Langzeit-Insulins. Bei der Frau, die schwer dement und fast vollständig erblindet sei, kam es zu keinerlei Komplikationen. Eine Wirkung des Hormons blieb aus. Anders im zweiten Fall: Der damals 75-jährigen Heimbewohnerin spritzte der Mann am 30. März eine Dosis Insulin, die laut Gutachtern etwa fünf bis sechsmal höher war, als es für eine Diabetikerin nötig gewesen wäre. Doch die Frau, das habe der Pflegehelfer gewusst, war nicht an Diabetes erkrankt, was die Wirkung bei ihr umso gravierender machte.

Mitarbeiter des Angeklagten fanden die Schlaganfallpatientin krampfend in ihrem Zimmer, kurz darauf wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und lag drei Tage in einem komatösen Zustand auf einer Intensivstation. Laut Urteilsbegründung wäre die Frau ohne medizinische Versorgung gestorben.

Insbesondere der Umstand, dass beide Frauen durch ihre Vorerkrankungen hilf- und wehrlos waren, wirkte sich strafschärfend für den 40-Jährigen aus. Zudem habe er von der potenziell tödlichen Wirkung des Insulins gewusst, sich aber bewusst darüber hinweggesetzt, sagte Richter Kelle.

Das Motiv des Mannes war lange Zeit unklar, zumal er selbst während des Prozesses zu den Vorwürfen schwieg. Während einer Vernehmung durch die Polizei am 9. April hatte der Mann jedoch beide Taten gestanden. Für das Gericht ergab sich demnach folgender Grund: „Ihm kam es darauf an, sich im Notfall als besonnener Helfer hervorzutun“, so Richter Kelle.

Er sei von Kollegen gemobbt worden und habe so sein Können unter Beweis stellen wollen. Die Verteidiger des Mannes hatten in ihren Schlussvorträgen kritisiert, dass die Vernehmung ihres Mandanten „rechtswidrig und grenzüberschreitend“ verlaufen sei – und folglich vor Gericht nicht verwertbar.

Die Richter sahen dies anders und stuften die Vernehmung als zulässig ein. Zudem hatte die Auswertung seines Handys ergeben, dass der Angeklagte jeweils kurz vor den Taten nach Begriffen wie „Hyperglykämie“ und „Reanimation nach Hyperglykämie“ gesucht hatte. Für das Gericht ein Indiz dafür, dass der 40-Jährige „seine Taten vorausgeplant hatte“.

Neben der fünfjährigen Haftstrafe verhängte das Gericht ein fünfjähriges Berufsverbot im Bereich Heilberufe gegen den Mann. Nach Angaben von Gerichtssprecher Thorsten Prange beginnt das Berufsverbot mit der Rechtskraft des Urteils.

Der Mann war über mehrere Jahre in etwa 30 Bremer Pflegeeinrichtungen beschäftigt. Zwischenzeitlich wurde in drei weiteren Fällen gegen ihn ermittelt. Ob es zu weiteren Anklagen kommt, müssten die Ermittlungen zeigen, so Prange.