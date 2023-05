Betrüger gesucht: Polizei Bremen fahndet mit Foto nach dreistem Tatverdächtigen

Von: Steffen Maas

Teilen

Einen vierstelligen Betrag hat ein mutmaßlicher Betrüger von einem 88-Jährigen in einer Bremer Bankfiliale gestohlen. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto.

Bremen – Nach einem dreisten Diebstahl fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen: Der mutmaßliche Betrüger hatte einem 88-jährigen Senioren in einer Bankfiliale in Bremen-Hemelingen einen vierstelligen Betrag gestohlen. Dabei ging er laut Polizeiangaben dreist, aber planmäßig vor.

Mit Fahndungsfoto: Polizei Bremen sucht Tatverdächtigen – vierstelliger Betrag von Senioren gestohlen

Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen fahnden nach diesem Mann: Er wird verdächtigt, im Mai 2022 in einer Bankfiliale einen vierstelligen Betrag gestohlen zu haben. © Polizei Bremen

Passiert war der Diebstahl bereits vor einem Jahr, am 22. Mai 2022: Der mutmaßliche Täter spähte den Senioren in der Bankfiliale zunächst aus und beobachtete ihn bei der Eingabe seines PINs. Im Anschluss lenkte er ihn ab, nahm die EC-Karte des 88-Jährigen an sich und hob am direkt benachbarten Geldautomaten eine Summe im vierstelligen Bereich ab.

Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen auf neue Erkenntnisse durch Lichtbildfahndung

Wie eine Polizeisprecherin am Montagmittag berichtet, haben die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes geführt. Daher fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit Bildern nach dem Mann und fragen: „Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen, wer erkennt ihn wieder?“

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.