„Tatort“-Kommissar serviert Entenkeule

Bremen - Von Martin Kowalewski. Oliver Mommsen, bekannt als Ermittler Nils Stedefreund im Bremer „Tatort“, geht routiniert auf einen Tisch zu und stellt ein Festmahl ab: Entenkeule, Apfelrotkraut und Kartoffelknödel. Mommsen spielt keine Rolle, er ist vielmehr im Einsatz bei „Dein Festmahl – ein Abend für Bedürftige“, der am Montag zum zweiten Mal in der Stadthalle (ÖVB-Arena) 800 Bedürftigen einen Festnachmittag zu Weihnachten bietet, bei dem zahlreiche Prominente kellnern.

Bei der vom Bremer Rotkreuz-Kreisverband, „Ranwig Events“, der Messe Bremen und dem „Geschmackslabor“ ermöglichten Veranstaltung sind auch Volksmusiker Stefan Mross, seine Frau Anna Carina Woitschack sowie Sänger Jonathan Zelter dabei, um den Bedürftigen einen schönen Nachmittag zu bereiten.

Mommsen kellnert souverän. „Als Schauspieler braucht man immer ein Standbein und kellnern ist ein direkter Weg zu Geld“, sagt er. „Ich will mit den Gästen schöne Gespräche führen und den Menschen in die Augen gucken.“

Zum Essen spielen viele der Prominenten auch Songs. Julia Ohlsen macht den Anfang. Singend und mit Gitarre stimmt sie „Stille Nacht“ an. Später folgt eine plattdeutsche Version von „Oh Tannenbaum“. Nach ihrem Auftritt kellnert auch sie. Sie muss einige Tische entlanggehen, dann findet sie jemanden ohne Teller: Tim (29). „Ich genieße die Atmosphäre. Ich bin es nicht gewohnt, bedient zu werden“, sagt er.

Eine Friseurin und ein Tierarzt bieten ihre Hilfe an

Für die Besucher wird auch neben dem Showprogramm und dem Festmahl einiges geboten. Bei Friseurin Heike Lohse aus Delmenhorst muss man etwas warten. Lohse ist mit ihrem sechsköpfigen Team da und hat ihren Salon für einen halben Tag zugemacht. „Das gute Gefühl vom vergangenen Jahr hat mich wieder hergelockt“, sagt sie. Vor ihr auf dem Stuhl sitzt Bettina (61). „Ich hätte gerne einen Stufenschnitt und vielleicht etwas kürzen“, sagt sie.

Eine lange Schlange bildet sich auch kurz nach Beginn am Stand von Tierarzt Andreas Koppe (45) aus Bremen. „Prinz“ (13), ein großer Husky-Labrador wird von seinem Herrchen Siegried (54) auf den Behandlungstisch gehoben. „Jetzt kommt erstmal Bestechung“, sagt Koppe und gibt ihm ein Leckerli. Dann schneidet er die Pfotennägel.

Eine neue Attraktion in diesem Jahr ist die Fotobox. Stephan Kohlmann (44) hat sie mitgebracht. „Ich habe einen Pressebericht im Vorjahr gelesen und dachte: toll, da musst du mitmachen.“ Die Besucher stellen sich für die Fotos vor eine grüne Wand. Sie können per Computer zwischen mehreren Hintergründen wählen, winterliche Landschaften, auch mit Weihnachtsmann. Das Ganze wird dann ausgedruckt. Anna (56) hat eine schneebedeckte Landschaft gewählt. Sie will das Bild ihrem Sohn in Kanada schicken.