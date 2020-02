Spuren im Netz: Bremen verstärkt den Kampf gegen Rechtsterrorismus

Bremen - Bremen will seinen Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken und Kräfte bündeln. Das Problem ist nur: man weiß nicht immer so genau, gegen wen man zu kämpfen hat. Eine ressortübergreifende Task Force und eine Sonderkommission sollen nun helfen, kündigte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag an.

Aktueller Anlass ist das Attentat von Hanau – und die Tatsache, dass es damit innerhalb von neun Monaten drei rassistisch motivierte Terroranschläge in Deutschland gegeben hat. „Wir können das Problem nicht allein so angehen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben“, so Senator Mäurer.

Die Sicherheitsbehörden müssten sich – neben dem Blick auf die offen rechtsextreme Szene, auf „Reichsbürger“ und Neonazis – „auf neue Täterprofile einstellen“. Auf einen neuen Tätertypus, auf Einzeltäter, die sich abseits der Öffentlichkeit radikalisieren.

Eine Herausforderung sei das, so Mäurer. „Wir haben es mit einem Dunkelfeld zu tun, wo wir die Mehrheit der Personen nicht kennen. Wenn jemand alleine zu Hause vor seinem Monitor sitzt und sich selber radikalisiert, bekommt das niemand mit.“ Der Senator zum Phänomen des Rechtsterrorismus durch Täter, die vor einem Anschlag nicht in Erscheinung getreten sind: „Das ist keine temporäre Erscheinung, das wird uns dauerhaft belasten.“

Es gehe um „gewaltbereite Rechtsradikale, die gleichzeitig eine Schacke haben“ – und zudem zum Teil „Zugang zu Waffen“. Mäurer: „Wir müssen zwingend unseren Blickwinkel erweitern auf Personen, die den Sicherheitsbehörden bis dato noch unbekannt sind, die zum Beispiel aber psychisch auffällig sind und sich rechtsextremistisch radikalisiert haben.“

Die Attentäter in Halle und Hanau seien Polizei und Verfassungsschutz nicht bekannt gewesen. „Die Sache ist kompliziert. Und deshalb müssen da viele mitarbeiten“, so Mäurer. „Wir müssen alles umdrehen, was wir umdrehen können. Es ist ja nicht so, dass Personen überhaupt keine Spuren hinterlassen.“

Nun gehe es nicht darum, jeden ins Visier zu nehmen, „der mit 40 noch bei Mutti wohnt“, so Polizeipräsident Lutz Müller mit Blick auf den Attentäter von Hanau. Es geht um die Spuren, die sich „in Foren und Netzen“ aufspüren lassen, wie Dierk Schittkowski es sagt, der Chef des Bremer Verfassungsschutzes. „Wir müssen dieser Hasspropaganda etwas entgegensetzen, da sind alle gefordert“, so Schittkowski. Denn die Hasspropaganda befeuert Radikalisierungen Einzelner – während sie zugleich die Grenzen dessen, was offen gesagt und toleriert wird, aufweichen will.

„Wir sind der Meinung, dass wir den Aufwand erhöhen müssen“ – so sieht es auch Polizeipräsident Müller. Um „Grund“ in die Sache zu bekommen, werde beim Landeskriminalamt eine zehnköpfige „Sonderkommission Rechtsextremismus“ eingerichtet. Dazu wird zunächst vorhandenes Personal zusammengezogen. „Kurzfristig“ sollen fünf neue Mitarbeiter eingestellt werden. Schwerpunkt sei personenorientierte Aufklärungsarbeit, heißt es.

Die Polizei hat ein Hinweisportal (soko.rex@polizei.bremen.de) geschaltet, der Verfassungsschutz schon seit längerer Zeit ein vertrauliches Hinweistelefon eingerichtet. Die Bremer Verfassungsschützer bauen zudem ihre „Analyseeinheit Hass und Hetze“ aus, die das Internet beobachtet. Hunderte von Foren gibt es, in denen Rechtsextreme sich austauschen. Wer etwa in sozialen Netzwerken auffällt, wird beispielsweise mit Blick auf waffenrechtliche Befugnisse überprüft – für so etwas soll die behördenübergreifende Task Force sorgen.