„Darf ich bitten?“ - Der Charme der Nostalgie

Tanztee im Bürgerzentrum

„Darf ich bitten?" Die „Young Oldies" spielen einmal mehr zum Tanztee auf.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Tanztee ist eine britische Erfindung des 19. Jahrhunderts. Und der Charme der Nostalgie – wenn auch nicht mit Blick auf das 19. Jahrhundert – tanzt mit, wenn im Bürgerzentrum Neue Vahr an der Berliner Freiheit wieder zum Tanztee gebeten wird. In diesem Jahr zum ersten Mal am Sonnabend, 6. Januar, am Dreikönigstag also. „Darf ich bitten?“ Diese Frage gehört dort dann in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zum guten Ton.