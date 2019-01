Chinesisches Neujahrsfest: 1. 800 Besucher im Übersee-Museum

Bremen - Von Martin Kowalewski. Jestina Pfleging (22) greift zu einer Kugel mit bunten Papierstreifen. Die weckt das Interesse von zwei Löwen - natürlich keine echten Tiere, sondern Kostüme mit je zwei Menschen drin. Der Löwentanz beginnt, ein buntes Spektakel und ein Höhepunkt auf dem Chinesischen Neujahrsfest im Übersee-Museum, mitorganisiert vom Konfuzius-Institut. 1. 800 Besucher lockt das Fest an.

Pfleging tanzt, wirbelt mit der Kugel. Die Löwen folgen ihr. Immer wieder huscht die Tänzerin davon. Immer wieder neckt sie die Löwen und wedelt mit der Kugel vor ihren Gesichtern. Mit fröhlicher Musik wirkt die Darbietung munter-verspielt. Dann hält Pfleging die Kugel ruhig, die Löwen nehmen sie zwischen ihre Köpfe. Dann wird die Musik etwas ruhiger. Die Löwen tanzen als Paar und halten Kugel mit ihren Köpfen fest. Etwas später fällt die Kugel hinab, der Tanz aber geht weiter.

Präsentiert wird der Löwentanz vom Bremer „Wushu-Team Zhao“, das sich dem deutsch-chinesischen Kulturaustausch verschrieben hat und aus der Kampfkunstschule von Meister Dong Zhao (42) erwachsen ist. Er sagt: „Der Löwentanz soll Glück bringen.“

Eine Menschentraube lauscht den Klängen einer chinesischen Zither. Gefühlvoll zupft Sijia Li (30) aus Hannover die Saiten. Melodieläufe, kleine Motive, die sich wiederholen und Glissandi ergeben einen vitalen, aber zugleich beruhigenden Klangeindruck. Die 21 Saiten des Instruments erlauben eine beeindruckende Klangfülle. Die Musik lädt zum Träumen ein. Mechthild Brand (63) sagt: „Ich finde das sehr meditativ. Das könnte die ganze Zeit laufen.“

Die Bremerin schaut sich in dieser ruhigen Stimmung Schnitte mit Tierkreiszeichen an, die sie am Glücksrad gewonnen hat. Sie kennt ihr chinesisches Tierkreiszeichen. „Ich bin ein Schaf“, sagt sie und bei ihr blieb es genau bei diesem Tier stehen.

Christopher Schütte genießt eine chinesische Maultasche, die er in einem Workshop zubereitet hat. Er ist vom Rezept abgewichen und hat auf Pilze und Ingwer verzichtet. Ihm gefällt das Neujahrsfest. „Ich bin schon durch die China-Ausstellung und will mir die noch genauer angucken“, sagt er.

Renate Noda (Übersee-Museum) zeigt zwei Dutzend Besuchern das in der Asien-Ausstellung fest installierte chinesische Beamtenhaus. Darin: ein Zimmer für die Ahnen mit Altar. Auf dem stehen unter anderem ein Gefäß für Weihrauch, Kerzenhalter und Vasen für Blumen. „Die Ahnen bekommen täglich etwas zu essen gebracht“, sagt Noda. Vor dem Neujahrsfest wird den Ahnen das Festmal präsentiert. Der älteste Sohn unterrichtet in diesem Zimmer die Ahnen über das Leben der Familie.