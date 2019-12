Interview: Die Show „Irish Celtic“ bringt den Geist Irlands nach Bremen

Bremen - Die Show „Irish Celtic – Spirit of Ireland“, vom 27. bis 29.Dezember im Metropol-Theater zu sehen, zeigt pure Lebensfreude. Ein Wirt führt durch die Geschichte Irlands. Eine echte Band und ein Stepptanz-Ensemble sorgen für viel Leben in einem Pub auf der Bühne. Unter den Tänzern befindet sich ein echtes Paar: Jessie Driscoll aus New York (USA) und Dylan Millar aus Lincoln (England), beide 26. Im Interview sprechen sie über die Show und irischen Tanz als Beruf.

Wie ist es, eine Beziehung zu führen, wenn man eigentlich fast immer auf Tour ist?

Driscoll: Natürlich ist das schon anders als bei den meisten Leuten. Für uns ist es ein Glück, Reisen zu können.

Millar: Wir sind zehn Monate im Jahr unterwegs. Da bleiben noch zwei Monate, um unsere Freunde und Familien zu sehen.

Es war sicher nicht leicht, als Irish Dancer zusammen in einer Show unterzukommen, oder?

Driscoll: Allerdings. Dylan war schon zwei Jahre dabei, als die Rolle einer Tänzerin neu besetzt werden musste. Ich habe mich per Video für die Rolle beworben. Das ist üblich, da die Kreativen, die die Rollen besetzen, in der ganzen Welt verteilt sind.

Millar: Für mich ist es ein großer Trost, dass wir nicht mehr tausende Kilometer weit auseinander in unterschiedlichen Ländern unterwegs sind.

Herr Millar, Sie begannen im Alter von vier Jahren mit dem Irish Dance. Das war wohl eher einer Entscheidung der Eltern?

Millar: Meine Großeltern hatten vor Ort eine Tanzschule. Ich bin jeden Freitag da hingegangen und habe schnell gewusst, dass das genau das ist, was ich machen will: tanzen. Ich tanzte auf Wettkämpfen. Dann kam jemand und sagte, „komm' in meine Show“. Daraufhin war ich auf einer Tour in Spanien. Dort habe ich vieles gelernt, was ich heute brauche. Die Wettkämpfe sind eher dicht an der Tradition. Auf der Bühne muss man zum Beispiel steppen und darf dabei das Lächeln nicht vergessen.

Frau Driscoll, Sie haben Irish Dance in Ihrer Heimat in New York gelernt. Dort ist die Auswahl an Möglichkeiten sicher sehr groß. Wie kamen Sie darauf?

Driscoll: Als ich vier Jahre alt war, hat mich meine Cousine mit in die Tanzstunde genommen. Und ich habe einfach nicht mehr aufgehört zu tanzen. Es ist ein tolles Privileg, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann.

Inwieweit spielen Sie als Tänzer auch Rollen?

Millar: Das sind keine wirklichen Rollen. Wir zeigen aber schon die Persönlichkeiten von Menschen in der Bar. Und wir verteilen Whiskey Shots ans Publikum. Wir haben ja ein Irish Pub auf der Bühne, und so haben die Zuschauer ein wenig das Gefühl, Teil des Pubs zu sein.

Die Kultur des Irish Dance umfasst viele Jahrhunderte. Wie wird das dargestellt?

Millar:

Die Show nimmt die Leute mit auf eine Reise. In seinem geschichtsträchtigen Pub, dem Irish Celtic, das schon viel erlebt hat, führt Paddy in unzähligen Anekdoten durch die Geschichte Irlands, vom keltischen Ursprung bis in die heutige Zeit. Dabei werden unter anderem irisch-keltische Geschichten aus bekannten Filmen verarbeitet, so zum Beispiel aus „Braveheart“ oder jene Szene aus „Titanic“, in der Leonardo Di Caprio und Kate Winslet im Unterdeck beim wilden Tanz alle gesellschaftlichen Konventionen über Bord werfen. Wir zeigen auch Sean-nós, einen traditionellen Solo-Stepptanz aus Connemara und Munster, der freier in den Bewegungen als der Step-Dance ist. Hier stampfen die Füße und die Arme dürfen mitschwingen. Jeder Tänzer interpretiert so kunstvoll wie möglich. Dabei entstehen Tänze wie der in „Irish Celtic“ gezeigte Broom Dance oder auch Brush Dance, der schwungvolle Tanz mit dem Besen.

Zwei Profis

Seit drei Jahren ein Paar, zu Hause auf zwei Kontinenten und zugleich Profis für Irish Dance: Jessie Driscoll (26) stammt aus New York und erhielt ihre Ausbildung an der Hagen School of Irish Dance in Long Island, New York. Sie arbeitete für mehrere Fernsehsender und zeigte ihr Können in Shows auf internationalen Touren und Wettkämpfen. Wie seine Partnerin Driscoll begann auch Dylan Millar (26) im Alter von vier Jahren zu tanzen. In seinem Heimatort Lincoln (England) besuchte er die Devaney School of Irish Dance. Beide sind Teil des Tanzensembles von „Irish Celtic – Spirit of Ireland“, zu sehen im Metropol-Theater am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, am 28. Dezember, 15 und 20 Uhr, und am 29. Dezember, 19 Uhr. Karten ab etwa 22 Euro in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.