Tankstellen-Überfall in Arsten: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden mit Fotos nach einem Mann, der im Januar eine Tankstelle in Arsten überfallen hatte.

Bremen - Der unbekannte Täter betrat am Freitag, 18. Januar, gegen 23 Uhr, eine Tankstelle in der Straße Arsterdamm und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Nachdem er sich Geld und mehrere Stangen Zigaretten geben ließ, forderte der Räuber die 21-Jährige auf, sich hinzuknien und fesselte ihre Hände mit Kabelbindern. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Der Räuber ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Bei dem Überfall trug er ein dunkles Oberteil mit einem weiß umrandeten Buchstaben „N“ im Brustbereich und mehrfarbige Schuhe. Das Diebesgut transportierte er in Müllsäcken. Hinweise zu dem Räuber nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 entgegen.

+ Wer kann Hinweise geben? © Polizei

Rubriklistenbild: © dpa