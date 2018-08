„Mein Kunst-Stück“ mit Ronald Philipps: „Meine Lisa“

Ronald Philipps vor seinem Werk „Meine Lisa“. Das digital bearbeitete Foto ist eine Collage mit Rissen in der Oberfläche – sie erinnern an die Vergänglichkeit.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Meine Lisa“ heißt Ronald Philipps’ Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Auf einem Quadratmeter Leinwand zeigt es das digital bearbeitete Foto einer jungen Frau, die aus dem Fenster schaut.

„Das Bild strahlt für mich Ruhe, Angekommen sein und auch so etwas wie Heimat aus“, sagt der Bremer Bildhauer und Digitalkünstler Ronald Philipps. Der Titel „Meine Lisa“ entstand zum einen durch die Ähnlichkeit mit dem Gesicht der Mona Lisa, zum anderen durch den Umstand, dass die Collage das Porträt der Freundin seines Sohnes zeigt. Sie schaut aus dem Fenster seines Hauses, im Hintergrund sieht man die Fassade und Fenster. Die Risse auf der Oberfläche erinnern an die Vergänglichkeit.

„Das Bild entstand in einer Zeit, in der ich sehr mit der Integrationsarbeit von Flüchtlingen im Künstlerhaus ,Ausspann‘ beschäftigt war und sehr bewusst meinen erwachsenen Sohn erlebte.“ Die tägliche Auseinandersetzung mit Themen wie familiärer Zerrissenheit und dem Zerfall von Heimat machte dem Bremer bewusst, wie wertvoll ihm selbst die Zeit mit dem Sohn und das Zuhause sind.

Fotografische Collagen sind seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 ein Markenzeichen des Künstlers. Er verwandelte Landschaftsfotografien in Negativbilder, so dass sie aussahen wie verstrahlt. Später erstellte er Bilder und Porträts. Philipps beobachtet gern Menschen, deren Gesten und Mimik. Die Software, mit der der Bremer die Fotos bearbeitet, ist immer dieselbe und stammt aus dem Jahre 2005. Sie ist sein bildhauerisches Werkzeug.

Philipps lernte erst Kfz-Mechaniker, dann sattelte er um

Auf die Kunst gekommen ist der heute 50-Jährige erst nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Die wenig kreativen Aufgaben langweilten ihn. Seine echte berufliche Ausrichtung begann, als er in Worpswede als Ziseleur anfing. Er bearbeitete die Oberflächen von Bronzegüssen und lernte eine Reihe großer Künstler kennen. Gleichzeitig förderten diese Arbeit und sein Aufenthalt in Worpswede Philipps’ eigene Kreativität mit der Kamera. 2004 machte der Bremer seine erste Ausstellung.

Von seinem Vater hat Philipps gelernt, früh am Tag ans Werk zu gehen und diszipliniert zu arbeiten. Das tut er konsequent bis 13 Uhr. Vom Klischee des ausschweifenden Künstlers ist er weit entfernt. „Benebelt kann man feiern, aber nicht arbeiten.“ Eine Herausforderung sei es aber, die Disziplin aufrecht zu erhalten, wenn man den ganzen Tag machen kann, was man möchte.

Ob wir Kunst brauchen? – „Kunst hält die Geschichte fest. Höhlenmalereien und Architektur verraten etwas über die Vergangenheit“, meint der Digitalkünstler. Kunst habe eine gesellschaftliche Verantwortung, auf Dinge hinzuweisen, wie ein visualisiertes Tagebuch des Befindens. Kunst sollte teilhaben lassen, an eigenen Schwächen oder gesellschaftlichen Spannungen.

Warhol und Otto sind bedeutende Inspirationen für ihn

Zu den Künstlern, die für Philipps besonders bedeutend sind, zählen der US-Amerikaner Andy Warhol (1928 bis 1987) und der Worpsweder Bildhauer Waldemar Otto. An Warhol gefällt dem Bremer dessen frischen Ansatz, aus einem einfachen Druck Kunst zu gestalten und darauf aufmerksam zu machen. Der heute 89-jährige Otto hingegen begleitet Philipps seit 1992. Ihn beeindrucken die Herangehensweise, Disziplin und Konstanz Ottos. „Die präzisen Spannungen der Oberfläche seiner Figuren sind bemerkenswert.“

Wenn Philipps jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eine Collage aus zwei Bildern an jene, die sich in einem permanenten Kampf wähnen, alles retten zu müssen. Denn beide Abbildungen zeigen einen schrägen Baum. Der eine wird von vielen Menschen gestützt, der andere nicht. Keiner der Bäume fällt um. Es ist ein Hinweis auf den aktuellen Hang zu dramatisieren. „Das bringt Angst und Panik, aber nicht den Weg zum Erfolg. Da helfen Ruhe, Muße und Bedacht.“