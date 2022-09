„Tage ohne Cecilia“ im Bremer Instituto Cervantes

Von: Thomas Kuzaj

Antonio Muñoz Molina, einer der bekanntesten und zugleich bedeutendsten Gegenwartsautoren Spaniens, kommt nach Bremen. © Instituto Cervantes

Bremen – Antonio Muñoz Molina, 1956 im andalusischen Úbeda geboren, gilt als einer der bekanntesten und zugleich bedeutendsten Gegenwartsautoren Spaniens – nun kommt er nach Bremen. Im Kultursaal des Instituto Cervantes (Schwachhauser Ring 124) präsentiert er seinen Roman „Tage ohne Cecilia“.

Im Oktober wird der Autor auch Eröffnungsgast der Frankfurter Buchmesse sein, dessen Gastland Spanien ist. Aber zuvor ist er eben in Bremen! Termin: Mittwoch, 14. September, 19 Uhr. Eintritt: frei, so eine Sprecherin des Instituto Cervantes. „Tage ohne Cecilia“, übersetzt von Willi Zurbrüggen, ist vor wenigen Tagen bei Penguin erschienen (272 Seiten, Preis: 25 Euro). Der Verlag beschreibt den Roman als „psychologisches Kammerspiel über unser Erinnern und die Angst“. Das Buch zeige „eindringlich, wie Erinnerungen und Angst unser Erleben bestimmen – und wie unsere Realität bei näherer Betrachtung dem nicht standhält, was wir uns über unser Leben einreden.“

Die Bremer Buchvorstellung von Antonio Muñoz Molinas Roman – Gespräch und Lesung auf Spanisch mit deutscher Übersetzung – ist Teil eines umfangreichen Kulturprogramms, das unter dem Motto „Sprühende Kreativität“ rund um die Buchmesse gestrickt wurde. Die Moderation am Mittwoch übernimmt Dr. Florian Borchmeyer, Dramaturg und Literaturkritiker aus Berlin.

Polnischer Tag im Bremer Focke-Museum

Und wo kann man noch hingehen? Ins Focke-Museum zum Beispiel! Das Haus an der Schwachhauser Heerstraße 240 organisiert gemeinsam mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bremen, der Uni und weiteren Partnern einen Polnischen Tag, der „die Kultur und Geschichte des Nachbarlandes vorstellt“, wie eine Sprecherin formuliert.

Termin hier: Sonnabend, 17. September, 14 bis 19.30 Uhr. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und der Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg, Pawel Jaworski, sprechen zur Eröffnung (14.30 Uhr). Um 15 Uhr beginnt ein Konzert von „Culture Connects“, das Kompositionen aus der Zeit von der Teilung Polens bis zur Freiheit vorstellt.

In der Zeit von 14 bis 19 Uhr sind im Park des Museums verschiedene künstlerische Workshops zu finden. Dort stehen auch Stände mit polnischen Spezialitäten. Kinderfilme und ein Theaterstück für Kinder ab vier Jahren sind nachmittags im Bauernhaus zu sehen. Die Künstlerin Adele Reut zeigt ihre Arbeiten zur Rolle der Frau in der polnischen Gesellschaft im Vortragssaal. Und so weiter – ein abwechslungsreiches Programm.