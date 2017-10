Täter schlagen Fenster ein 

Bremen - Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch die Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in der Bremer City beschädigt.

Wie die Polizei berichtete, schlugen die Täter Löcher in die Fenster und die Eingangstür des GdP-Gebäudes an der Bürgermeister-Smidt-Straße. Gegenüber dem Gebäude entdeckten die Ermittler an einer Hauswand ein weißes Graffito mit dem Wortlaut „Freiheit für alle G20 Gefangenen“ – den notwendigen Bindestrich ließen die Täter einfach weg. Schaden: rund 8 000 Euro. Der Staatsschutz ermittelt.

gn

