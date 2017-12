Polizei: Weihnachtsmärkte verlaufen ruhig

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der Bremer Weihnachtsmarkt und der „Schlachte-Zauber“ verlaufen ruhig. Die Polizei zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Die Zusammenarbeit mit den Schaustellern und Sicherheitsdiensten verlaufe gut. Die Veranstaltung sei unauffällig, bis auf Vorfälle, die immer vorkommen könnten. Polizeisprecher Nils Matthiesen nannte einige kleine Unfälle und einen versuchten Einbruch in eine Schaustellerbude als Beispiele.

Bei dem Einbruchversuch wurde ein 25 Jahre alter Intensivtäter festgenommen. Gegen den Mann wurde ein Sicherungshaftbefehl erlassen. Matthiesen lobt bezüglich dieses Falls die schnelle und gute Zusammenarbeit von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten. Zwei Angestellte des Weihnachtsmarktsicherheitsdienstes stellten den Mann an einer aufgebrochenen Bude. Der Mann floh, die Sicherheitskräfte verfolgten und stellten ihn.

Schwere Straftaten seien bisher nicht verzeichnet worden. Außerdem sieht die Polizei keine konkrete Terrorgefährdung für den Weihnachtsmarkt, so Matthiesen. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Verfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt.“ Dennoch gebe es allgemein eine abstrakte Terrorgefährdung für die Bundesrepublik. Diese betont auch das Innenressort. „Die Sicherheitslage wird jeden Tag neu bewertet“, sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin beim Senator für Inneres. „Jeder kleine Vorfall fließt in die Bewertung ein.“ Ein Ereignis reiche aus, um die Kriterien bundesweit zu ändern.

Sicherheitsanstrengungen wurden erhöht

Der Weihnachtsmarkt und das mit ihm verbundene Personenaufkommen scheinen allerdings eine anziehende Wirkung auf Langfinger zu haben. Die gehe sogar über den Bereich des Weihnachtsmarktes hinaus. „In den vergangenen zwei Wochen kam es allerdings in der Bremer Innenstadt nicht zuletzt aufgrund des Weihnachtsmarktes vermehrt zu Taschendiebstählen“, sagt Matthiesen. Die Täter haben es auf die üblichen Gegenstände abgesehen: Geldbörsen, Kreditkarten und Smartphones.

Meistens seien gleich mehrere Täter an den Diebstählen beteiligt. Ein Beispiel für ein arbeitsteiliges Vorgehen sei der „Rempel-Trick“: „Das Opfer wird im Gedränge angerempelt oder ,in die Zange‘ genommen. Es stolpert zum Beispiel der Vordermann, er bückt sich oder bleibt plötzlich stehen. Während das Opfer aufläuft und abgelenkt ist, greift ein Komplize in die Tasche“, sagt Matthiesen. Auf dem „Schlachte-Zauber“ habe man keine erhöhte Zahl von Taschendiebstählen oder anderen Delikten verzeichnet, sagte der veranstaltende Großmarkt auf Anfrage unserer Zeitung. Im Freibeuterdorf sind die Sicherheitsanstrengungen in diesem Jahr erhöht worden. „Das hat uns nicht so weh getan, da wir bereits im vergangenen Jahr eine Rücklage gebildet haben. Je nach Umsatzstärke haben wir einen Aufschlag von zehn bis 20 Prozent auf die Standgebühren erhoben“, sagt Johannes Faget, Vogt des Freibeuterdorfs. „Zugunsten der Sicherheit musste das Kulturprogramm etwas gekürzt werden.“

Notfall-Ausrufe auf Deutsch, Englisch und Französisch

Dafür wurde der private Sicherheitsdienst verstärkt, der mit der Polizei kooperiert und zudem die Nachtwache vergrößert. Bedeutsame Gefahren für das Freibeuterdorf seien Sturm, Feuer und zu große Massenansammlungen, die eine eigene Dynamik entwickeln können. Aufgrund entsprechender Übungen sei man in der Lage, die Märkte innerhalb von 15 bis 20 Minuten vollständig zu räumen. Das passiert zum Beispiel bei Sturm ab Windstärke sieben. 2015 war aus diesem Grunde die Räumung notwendig. „Die Ausrufe erfolgen in so einem Fall auf drei Sprachen, auf Deutsch, Englisch und Französisch“, sagt Faget. „Da es sich um nur eine Straße handelt, sind die Bedingungen für eine Evakuierung gut.“