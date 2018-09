„Täglich gefährliche Situationen“

City-Initiative kritisiert Herdentor-Baustelle / „Muss erst ein Fußgänger zu Schaden kommen?“

+ Die Herdentor-Baustelle sorgt für Verärgerung. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Sieh Dich vor am Herdentor – dieses Motto gilt dort derzeit. Denn die große City-Baustelle sorgt nicht nur für Freude. Fußgänger nehmen Umwege in Kauf und ärgern sich über lange Wartezeiten an Ampeln, Autofahrer sind zuweilen irritiert. Und die Einzelhändlervereinigung City-Initiative regt sich ebenfalls tüchtig auf. Die Baustelle sei „verbesserungswürdig“, sagt Geschäftsführer Dr. Jan-Peter Halves.