250 Musiker konzertieren im Weserpark

Hobbymusiker und Bremer Philharmoniker spielten im Weserpark Seite an Seite.

Bremen - Von Jörg Esser. Nicht jeder Ton sitzt. Die Bratschen sind schon mal „neben der Spur“. Aber es klingt trotzdem wunderbar. Ohrenzeugen sind durchaus begeistert. Ein Spontanorchester mit mehr als 250 Musikern spielt am Sonnabendmittag im Lichthof des Weserparks auf.

„Symphonic Mob“ heißt das Projekt der Bremer Philharmoniker. Der „Marsch des Toreros“ aus „Carmen“ von Georges Bizet erklingt. Und Werke von Franz Schubert. Die Profis aus dem Orchester konzertieren Seite an Seite mit gut 225 Hobbymusiker aus Bremen und „umzu“. Und Aus „weit umzu“ sozusagen, schließlich sind den Angaben von Projektleiter Marko Gartelmann zufolge auch Musiker aus Berlin und Köln dabei.

Gartelmann hat den renommierten Dirigenten Florian Ludwig als musikalischen Leiter des Spontanorchesters ins Boot geholt –wie vor zwei Jahren bei der Erstauflage des „Symphonic Mobs“ im Einkaufscenter am Bremer Kreuz.

Ludwig war von 2004 bis 2007 erster Kapellmeister am bremer Theater und zuletzt Generalmusikdirektor in Hagen und Professor für Orchesterdirigierten an der Hochschule für Musik Detmold, wo er auch das Hochschulorchester sowie den Detmolder Oratorienchor leitete. Soll heißen: Der Mann ist es gewohnt, große Menschenmengen zu harmonischen Tönen zu bewegen.

Zahlreiche Instrumente haben die Hobbymusiker mitgebracht

Die Hobbymusiker am Sonnabend sind acht bis 81 Jahre alt. Barbara Klein, Sprecherin der Bremer Philharmoniker, hat Anmeldungen von 41 Flöten, 17 Celli, 16 Klarinetten, 15 Saxophonen, 22 Trompeten und 46 Violinen registriert.

„Und viele Oboen, Posaunen, Bratschen, Percussioninstrumente, Kontrabässe und sogar drei Harfen“, ergänzt sie. „Ein gewaltiges Aufgebot“, sagt der Ohrenzeuge aus der Nachbarschaft, aus Alt-Osterholz: „Das klingt nach Mehr.“

+ Die Schönsten im Land: „Mister Deutschland“ Raphael Merkt und „Miss Deutschland“ Olivia Möller. © Schritt

Vom Bremer Kreuz zurück in die Innenstadt: Dort hat Vanessa Goldschmidt aus Erichshof am Sonnabendabend kräftig gepunktet. Bei Hollywood-Schauspieler und Model Vincent de Paul („Poseidon“, „Hitch“, „Hairspray“) beispielsweise. Doch bei der Jury der Miss- und Mister-Wahlen der „Miss Germany Organisation“ in der Nacht zu Sonntag im Bremer Radisson Blue Hotel hat „Miss Bremen“ nicht genügend Punkte gesammelt.

Olivia Möller (19) aus Osnabrück wurde zur „Miss Deutschland“ gekürt. Neuer „Mister Deutschland“ ist Raphael Merkt (24) aus Spaichingen in Baden-Württemberg. Um die Titel bewarben sich 17 Frauen und zehn Männer.