SWB senkt Erdgaspreise: So viel zahlen Kunden ab dem 1. Juli

Von: Marcel Prigge

Der Energiedienstleister SWB senkt den Gaspreis. Ab dem 1. Juli zahlen Kunden in Bremen und Bremerhaven im Schnitt deutlich weniger.

Bremen – Zum 1. Juli 2023 senkt der Bremer Energiedienstleister SWB die Preise für Erdgas in allen Produkten ihrer Haushalts- und Gewerbekunden um 2,2 Cent. Das teilt das Unternehmen am Donnerstag, 11. Mai 2023, mit. Damit soll die SWB weiterhin im unteren Bereich der deutschen Grundversorgungstarife und unter dem von der Bundesregierung im Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz festgesetzten Gaspreisdeckel bleiben.

SWB senkt Erdgaspreise: Zum 1. Juli zahlen Kunden im Schnitt weniger

Nachdem die EWE ihren Gaspreis gesenkt hat, zieht die SWB in Bremen nach: Wie es vom Unternehmen heißt, werde im Grundversorgungstarif „swb Erdgas basis“ eine Kilowattstunde (kWh) 10,3 Cent brutto kosten. Der Gaspreisdeckel beträgt derzeit 12 Cent.

Die swb senkt den Gaspreis zum 1. Juli 2023 um 2,2 Cent pro kWh. Damit sparen Kunden im Schnitt im Monat etwa 33 Euro. (Symbolbild) © Wassilis Aswestopoulos/Imago

„Die Preissenkung um 2,2 Cent/kWh gilt für die Verbrauchspreise (Preis pro kWh) in allen Erdgassonderverträgen und in der Grundversorgung“, berichtet die SWB in einem Schreiben. Der monatliche Grundpreis bleibe stabil, individuelle Kundeninformationsschreiben werde es nicht geben. Auch, weil Kunden nichts aktiv tun müssen: „Die Anpassung wird automatisch verarbeitet.“

SWB senkt den Gaspreis: Durchschnittlich zahlen Kunden 33 Euro weniger

Wie wirkt sich die Preissenkung aus? Die SWB rechnet Beispiele im Verbrauchspreis vor. Demnach sinkt dieser in Bremen von 12,55 Cent auf 10,33 Cent und in Bremerhaven von 12,56 Cent auf 10,34 Cent. Für einen Beispielhaushalt mit einer durchschnittlichen Jahresverbrauchsmenge von bisher 18.000 kWh würden die monatlichen Kosten dadurch um rund 33 Euro sinken.

Gaspreis könnte bis zum Jahresende gelten: Marktsituation habe sich beruhigt

„Die aktuelle Marktsituation hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich beruhigt. Darüber hinaus sind gewisse Risiken in der Beschaffung, die wir prognostiziert hatten, gar nicht oder nur in einem reduzierten Maß eingetreten“, sagt Alexander Kmita, Geschäftsführer SWB Vertrieb, zur Preissenkung. „Diese Faktoren ermöglichen es uns in Summe, die Erdgaspreise zu senken.“

Treten keine unerwarteten Ereignisse mehr ein, solle der gesenkte Preis bis Jahresende gelten, heißt es weiter. Ob das jetzige Preisniveau gehalten werden kann, sei offen.