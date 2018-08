Suspendiert: Bremer Polizist soll interne Informationen weitergegeben haben

Bremen - Weil er Interna an Außenstehende gegeben haben soll, ist ein Polizist aus Bremen vom Dienst suspendiert worden.

Gegen den Beamten werde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Amt, der Strafvereitelung im Amt und der Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hansestadt am Mittwoch mit. Er soll mehrere Außenstehende mit Polizeiinterna versorgt haben. Unklar war, in welchem Zeitraum er dies tat und worum genau es sich handelte.

Der 58-jährige Beamte sei verdächtig, für die Weitergebe der Daten Gegenleistungen erhalten zu haben, hieß es weiter. Am Mittwoch seien seine Privaträume und von ihm genutzte Büroräume der Polizei durchsucht worden. Der Mann wurde demnach mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Ein Disziplinarverfahren soll folgen.

afp

