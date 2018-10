Bremer Künstler zeigen surreale Astronauten und Bilder in Übergröße

Ausstellung „Weltraum in Bremen“

+ © Koller Eine Besucherin im Parlamentsgebäude schaut auf eine computergenerierte Zeichnung mit dem Titel „Sombrero Galaxie“. Das Werk stammt vom Künstler Wolfgang Zach. © Koller

Bremen - Wer dieser Tage das Haus der Bremischen Bürgerschaft betritt, wird umgehend in die unendlichen Weiten des Weltalls entführt. Anhand mehrerer Werke zeigen verschiedener Künstler ihre Sicht auf den Weltraum. „Weltraum in Bremen“, so der Name der Ausstellung, präsentiert auf mehreren Etagen die verschiedensten Methoden, sich dem Thema zu nähern.