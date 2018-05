Suppe, Pesto und Streichel-Schafe

Bremen - Der Bremer Großmarkt bittet wieder auf den „Bio-Marktplatz“ – diesmal allerdings nicht auf dem Marktplatz, sondern auf einem anderen Platz: auf dem Hillmannplatz. Termin: Sonntag, 27. Mai, 11 bis 18 Uhr.

„Regionale Vielfalt erleben“ – das ist wieder das Motto, so Thomas Ledwig vom Großmarkt. Weitere Organisatoren sind die Arbeitsgruppe „Biostadt Bremen“, der Verein Genussland Bremen-Niedersachsen, die Gesellschaft „Stadtland+“, der Bremer Bio-Großhandel Naturkost-Kontor und der Ökomarkt Bremen. Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne), Hans Peter Schneider (Großmarkt), Harje Kaemena (Biolandhof im Blockland) und Martin Clausen (Naturkost-Kontor) eröffnen den „Bio-Marktplatz“ um 11 Uhr.

Auf der Bühne geht es anschließend mit Musik, Erzeuger-Infos und allerlei Präsentationen weiter. In Talkrunden geht es um Themen wie „Transparenz in der Bio-Branche“. Um Suppe, Pesto und Käse geht es – unter anderem – auf der „Kochbühne“. „Conrad Bölicke stellt aus unterschiedlichen Kräutern leckeres Pesto her, Fernsehköchin Barbara Stadler (,Buten un Binnen‘) widmet sich der Frühlingsküche und Denise Eichler erzeugt gemeinsam mit dem Publikum Bio-Frischkäse“, heißt es in einer Vorschau. Den eigentlichen Marktplatz bilden die Stände von 30 regionalen Bio-Produzenten.

Auch die kleineren Gäste kommen auf ihre Kosten, heißt es. Das „Q-Mobil“ biete „Einblicke in das Leben der Rinder“. Zum „Q-Diplom“ gehören Milchtests, das Herstellen von Butter und ein Domino zum Weg vom Grasbüschel bis zur Milchmahlzeit. Im „Q-Mobil“ lässt sich der „Bio-Marktplatz“ mit dem Weitwinkelblick einer Kuh betrachte.

Aus Wolle werden Bauernhoftiere gefilzt, Kinder können sich als Bauernhoftiere schminken lassen – und kuschelige Schafe (von der Bio-Schäferei Kay Trinler) dürfen gestreichelt werden. Kartoffeldruck und Kräuterquiz runden das „Bio-Marktplatz“-Programm weiter ab. - kuz