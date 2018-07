„Supertalent“ zieht es nach Bremen

Bruce Darnell (l.) und Dieter Bohlen sitzen wieder in der Jury der RTL-Show „Das Supertalent“. Die Aufzeichnungen finden, erraten, erneut in Bremen statt.

Bremen - „Diedaaa“ kehrt zurück, zurück nach Bremen, wo er mit der RTL-Reihe „Das Supertalent“ längst Stammgast ist. Schon als Musicaltheater gefiel es ihm am Richtweg. Nun hat das Haus seit Jahresbeginn mit Jörn Meyer einen neuen Betreiber und neuen Namen. Doch RTL bleibt dem schönen Theater mit Dieter Bohlen weiter treu. Die nächsten Aufzeichnungen starten am Montag, 6. August.

An Bohlens Seite werden Sylvie Meis und Bruce Darnell Platz nehmen. Apropos Meis: Vor zehn Jahren startete die heute 40-Jährige ihre Fernsehkarriere in Deutschland bei „Das Supertalent“, sagte eine Sprecherin von RTL. Von 2008 bis 2011 (Staffel 2 bis 5) war das Model in der Talentshowreihe Teil der Jury. Jetzt kehrt die Moderatorin zurück und schaut sich in der neuen Staffel mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell die Talente an.

Am Montag, 6. August, ist der erste Arbeitstag für Sylvie Meis, Bruce Darnell und Dieter Bohlen. Dann beginnen im Bremer Metropol-Theater die Aufzeichnungen der Castingshows von „Das Supertalent“. Die zwölfte Staffel der Talentshowreihe zeigt der Privatsender dann ab September.

„Ich freue mich riesig, wieder neben Dieter und Bruce zu sitzen und all die tollen Talente zu sehen“, zitierte RTL Sylvie Meis. Ihre Karriere in Deutschlad habe damals begonnen, als Bohlen sie in die Jury geholt habe. „Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar“, so die Niederländerin.

Dieter Bohlen sprach von Meis und Darnell vom „Dreamteam mit den bisher höchsten Quoten“. Da habe es nahe gelegen, Sylvie nach ihrem Ausstieg bei „Let’s Dance“ zurückzuholen. Bruce Darnell zitierte RTL mit den Worten: „Toll, toll, toll, dass Sylvie wieder dabei ist.“

Unbekannte Menschen, die ihre Talente präsentieren, witzige und skurrile Darbietungen – das ist „Das Supertalent“. Die Castings in Bremen dauern bis zum 22. August. Die Aufzeichnungen starten zweimal täglich (jeweils um 13.15 und 18 Uhr) im Metropol-Theater. Tickets gibt es unter www.ufa-showfactual.de oder per Telefon unter 0221/99551444.

gn