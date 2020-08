Supermarkt in Spitzen-Lage

Top-Lage für einen Supermarkt: Mitte November, so die Planung, öffnet ein Rewe-Markt an der Obernstraße 44–54. Zuvor wurde hier Mode der Marken Mango und Benetton verkauft. Zuletzt stand die Fläche leer.

Bremen – Ein Supermarkt in Top-Lage: Rewe zieht an die Obernstraße. Die Supermarktkette kommt ins Haus Nummer 44–54, wo einst die Marken Mango und Benetton Kleidung verkauft haben. So hat es das Immobilienunternehmen Robert C. Spies, das den Mietvertrag über die etwa 800 Quadratmeter große Handelsfläche vermittelte, am Dienstag mitgeteilt.

Mitte November, so die Planung, öffnet Rewe den Markt, der nach dem „City“-Konzept der Kette eingerichtet wird: „Convenience Food und frische, regionale Produkte für den Einkauf zwischendurch“, so eine Spies-Sprecherin. Gegenwärtig wird die Fläche umgebaut.

„Mit der Vermittlung dieser Mietfläche kann die zukünftige hochwertige Versorgung der Beschäftigten und Anwohner der Bremer Innenstadt sichergestellt werden“, so Uwe Trocha, Leiter für Verbrauchermärkte und Discounter bei der Robert C. Spies. Und weiter: „Die geplante Schließung des Aldi-Marktes in der Violenstraße sowie die ungewisse Zukunft des Edeka-Marktes im Untergeschoss des Galeria-Kaufhof-Gebäudes verdeutlichen eindrucksvoll, wie bedeutsam diese Standortentwicklung für die Bremer Innenstadt ist.“

Bremer Obernstraße in der Diskussion: Soll die Straßenbahn raus?

Nur wenige Schritte vom neuen Rewe-Markt entfernt liegt ein weiterer Supermarkt – jener im Untergeschoss des Karstadt-Hauses. Vor Jahren hieß er mal „Perfetto“ und war ein Joint Venture von Karstadt und Rewe. Mittlerweile ist er wieder ein Supermarkt des Karstadt-Konzerns, darf aber Ware bei Rewe bestellen, heißt es.

Mit der Rewe-Neuansiedlung wird Leerstand an der Obernstraße reduziert – aber es ist zugleich ein Signal: Die Obernstraße soll als Top-Adresse zum Flanieren verleiten, ist gerade erst mit dem Johann-Jacobs-Haus aufgewertet worden. Und nun kommt ein Supermarkt. . . So mancher fühlt sich da an die Sögestraße (Ecke Lloydpassage) erinnert – wo (wie berichtet) im früheren Modehaus Roland bald die Drogeriemarktkette DM zu finden sein wird; voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2021.

Apropos Obernstraße. Sie ist im Zusammenhang mit den Gesprächen über die Zukunft der Innenstadt in der Diskussion. Die Handelskammer hat vorgeschlagen, die Straßenbahn testweise – für acht Wochen – aus der Obernstraße herauszunehmen (und über die Neustadt fahren zu lassen); die FDP schloss sich an. So soll festgestellt werden, welchen Effekt eine bahnfreie Obernstraße für die City-Entwicklung hätte. SPD-Vertreter können sich mit dem Vorschlag durchaus anfreunden, die Grünen und die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) lehnen ihn ab – die Haltestellen in Obern- und Hutfilterstraße würden von sehr vielen Menschen genutzt.

Innenstadt-Aktionsprogramm des Senats noch in Arbeit

Unterdessen arbeitet der Senat an seinem Aktionsprogramm zur Aufwertung der Bremer Innenstadt. Mit zehn Millionen Euro will die Stadt der gebeutelten City helfen – gerade auch kurzfristig. Gut einen Monat nach dem „City-Gipfel“ im Rathaus ist das Programm aber noch nicht fertig. Das Geld soll aus dem „Bremen-Fonds“ kommen, mit dem Folgen der Corona-Krise abgemildert werden sollen – für etwas anderes darf das Geld nicht verwendet werden. So muss nun für jede geplante Maßnahme des Programms haarklein begründet werden, warum sie sich gegen Auswirkungen der Pandemie richtet.

Bremer City: Designermode-Fachgeschäft „L´uomo“ schließt

Corona, soviel steht fest, hat die Probleme der Innenstadt verstärkt – gerade im Einzelhandel. Während der Ausverkauf bei Galeria Kaufhof läuft, schließt an der Knochenhauerstraße ein Geschäft, das – wie manch anderes – lange Zeit für inhabergeführte Individualität stand, die einer Innenstadt unverwechselbaren Charakter verleiht. Nun aber schließt „L’uomo“. Seit 1977 hatte es hier Luxus- und Designermode gegeben. Fußball-Stars kamen ebenso her wie Showmaster Rudi Carrell. Diese Zeiten sind vorbei. Der Räumungsverkauf läuft.