Noch vor Erstflug: Ferienflieger Sundair bekennt sich zum Bremer Flughafen

Sundair baut noch vor dem Erstflug von Bremen das Streckennetz aus und bekennt sich so zum Standort.

Die Fluggesellschaft Sundair bekennt sich noch vor dem eigenen Erstflug am 31. August zum Flughafen Bremen. Das Engagement werde über den Winterflugplan 2019/2020 hinaus im Sommer 2020 fortgesetzt.

Bremen - Die bereits jetzt vorhandene starke Nachfrage ab Bremen habe den Ferienflieger aus Stralsund bestärkt, im Sommer weiterzufliegen. „Unsere Gäste können sich auf tolle Urlaubsziele am Mittelmeer, am Roten Meer sowie am Atlantischen Ozean freuen“, erklärte Geschäftsführer Marcos Rossello.

Der erste Flug führt am 31. August von Bremen auf die griechische Insel Rhodos. Für diese Flüge stationiert Sundair einen Airbus A320 auf dem Neuenlander Feld. Noch während des Sommerflugplans, der bis Ende Oktober gültig ist, kommen die Ziele Mallorca, Kreta, Antalya, Gran Canaria und Fuerteventura dazu.

Ägypten und Kanaren im Winterprogramm von Sundair

Zum Winterflugplan, ab November 2019, startet Sundair zweimal pro Woche nach Hurghada in Ägypten. Marsa Alam (Ägypten) kommt ab Februar 2020 hinzu. Je ein wöchentlicher Flug geht nach Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura (ab Februar zweimal pro Woche). So führt die Airline bis zu 22 Starts und Landungen von/nach Bremen durch.

Nach Berlin, Kassel und Dresden ist Bremen die vierte Basis der Fluggesellschaft Sundair, die im 2016 gegründet wurde. Flughafen-Geschäftsführer Elmar Kleinert sagte: „Wir freuen uns, mit Sundair eine neue Airline im Angebot zu haben, die in Bremen ihr Engagement über die kommenden Jahre ausbauen will.“

Sundair hat sich als neue Airline in Bremen präsentiert, nachdem die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania ein großes Loch in den Flugplan gerissen hatte. Weitere Neulinge ab Bremen sind der Türkei-Spezialist Pegasus Airlines, Sun-Air of Scandinavia (nach Toulouse) und der Ferienflieger Corendon.

Die Flüge von Sundair sind online buchbar.