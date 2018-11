Funk, Soul und Blues mit Maximilian Suhr und dem „Acoustic Trio“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Inspiriertes Zusammenspiel, blindes Verständnis – nein, nicht von Werders goldenen Zeiten ist hier die Rede, sondern von der Gegenwart. Aber nicht Fußball ist gemeint, sondern Musik. Vom Bremer Schlagzeuger und Percussionisten Maximilian Suhr und seinem „Acoustic Trio“ nämlich ist die Rede, und das nicht ohne Grund. Suhr und sein „Acoustic Trio“ treten am Freitag, 30. November, um 20 Uhr in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zu hören gibt es Funk, Soul und Blues – gespielt mit ausschließlich akustischen Instrumenten. Mit von der Partie sind neben Suhr Paddy Korn (Gitarre und Gesang) und Martin Gruet (Kontrabass).

Suhr ist bekannt dafür, unterschiedlichste Percussioninstrumente aller Kontinente mit denen eines regulären Schlagzeugs zu kombinieren. Diese Vorliebe inspirierte den Oberneulander Musiker zu seinem „Acoustic Trio“. Es verzichtet weitestgehend auf elektrische Verstärkung. „So schafft das Trio ein intimes, wohltuend dezentes Klangbild, das trotzdem nichts an Klangfülle vermissen lässt“, heißt es in einer Vorschau auf den Auftritt.

Der Hamburger Gitarrist und Sänger Korn ist weit über die Blues-Szene hinaus bekannt für seinen Gesang und seine unverkennbare Art des Gitarrenspiels. Bassist Gruet stammt aus Paris. Er arbeitete in Irland als freischaffender Künstler und Orchestermusiker – und ist seit seinem Umzug nach Bremen ein in der norddeutschen Szene gefragter Musiker für Projekte unterschiedlichster Art.

Krimi aus dem Teufelsmoor

„Verschollen im Teufelsmoor“ ist die Autorin Christa Picard nicht. Sie ist noch da, und das ist auch gut so, denn sonst könnte sie ihr neues Buch ja gar nicht vorstellen. Es heißt – erraten! – „Verschollen im Teufelsmoor“. Und die offizielle Bremer Premierenlesung des Krimis, der in der Edition Falkenberg erschienen ist (184 Seiten, Preis: 9,90 Euro), beginnt am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr bei Leuwer (Am Wall 171). Nach „Mord im Moorexpress“ ist „Verschollen im Teufelsmoor“ ein neuer Fall für Picards Kommissar Köster. Eine Frau wird vermisst gemeldet. Oder ist sie mit ihrer neuen Liebe durchgebrannt? Nun, es wird klar: sie ist nicht freiwillig untergetaucht.

+ Die Krimiautorin Christa Picard lässt wieder im Moor ermitteln. Am 29. November stellt sie ihren neuen Roman bei einer Lesung in Bremen vor. © Bremer Literaturkontor

Die Spuren (und die Ermittlungen) führen schließlich ins Teufelsmoor, wo die Polizei in den Resten einer gerade erst abgebrannten Moorkate einen Schuh und eine Haarbürste der Vermissten findet. Doch welche Rolle spielen die Russen-Mafia, ein verschollenes, wertvolles Gemälde (NS-Beutekunst obendrein) und eine Bremer Spedition, der die Autorin den hübsch anspielungsreichen Namen „Spreewald und Schraube“ gegeben hat? Nun, das alles wird natürlich nicht hier verraten, sondern im Buch – oder eben bei der Lesung am 29. November. Es handelt sich übrigens um eine Lesung in der Reihe „Bremer Buchpremiere“, eine Kooperation des Bremer Literaturkontors und der Stadtbibliothek.