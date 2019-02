Bürgerpark-Tombola beginnt: Süßer Brotaufstrich

Bremen - Es geht wieder los. Die Bürgerpark-Tombola bringt ihre Lose unters Bremer Volk. Am Mittwochmorgen kauften Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Joachim Linnemann, Präsident des Bürgerpark-Vereins, bei der Eröffnungszeremonie auf dem Hanseatenhof die ersten Lose der 65. Tombola.n.

Und: Linnemann zog bei fünf Losen zwei Gewinne, Sieling nur einen - süßen Brotaufstrich. Mit dabei beim Auftakt waren der „Capstan Shanty-Chor“ unter Leitung von Anna Koch, Schornsteinfeger als Glücksboten und zahlreiche rote und weiße Luftballons. Diese dienten nur der Zierde. Die Tombola lässt sie nicht mehr steige

Bis Sonntag, 12. Mai, werden in der Innenstadt, in diversen Einkaufszentren in der ganzen Stadt und aus dem rollenden „Tombomobil“ heraus bunte Glücksbriefchen verkauft, die in diesem Jahr das Rathaus ziert.

Tombola-Chef Dietmar Hoppe peilt erneut einen Umsatz jenseits der Millionengrenze an. Der Erlös aus der Tombola kommt seit jeher Bremer Parks zugute. In diesem Jahr fließen sechs Achtel an den Bürgerpark und je ein Achtel an den Park Links der Weser und an Wätjens Park in Bremen-Nord. Ein Los kostet zwei Euro. Und es gibt viel zu gewinnen. je