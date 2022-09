Jugendliche in Bremen nehmen weniger Drogen – dafür steigt der Medienkonsum

Von: Yannick Hanke

Jugendliche in Bremen nehmen einer Studie zufolge weniger Drogen. Doch ist dafür während Corona der Medienkonsum gestiegen. © imago

Eine Studie zeigt: Jugendliche in Bremen rauchen, kiffen und trinken weniger. Dafür hat sich eine andere Sucht in der Corona-Pandemie stärker ausgeprägt.

Bremen – Keine Struktur im Tagesablauf, dazu wenig Kontakt zu Gleichaltrigen: Jugendliche haben unter der Corona-Pandemie enorm gelitten. Vor allem die Lockdown-Maßnahmen der Politik reduzierten das sonst so reichhaltige Freizeitangebot auf ein Minimum. Deswegen hatten Experten lange befürchtet, dass Minderjährige auf Drogen zurückgreifen würden, quasi als Reaktion auf die Veränderungen. Der große Anstieg ist unter Jugendlichen in Bremen ausgeblieben. Dafür hat der Medienkonsum enorm zugenommen.

Jugendliche in Bremen nehmen weniger Drogen als befürchtet in der Corona-Pandemie

Die Schulbus-Untersuchung (Schüler- und Lehrkräftebefragung zum Umgang mit Suchtmitteln) wurde unter der Federführung des Bremer Gesundheitsressorts von der Fachstelle „Sucht Hamburg“ in Bremen, Bremerhaven sowie in Hamburg durchgeführt. Fast 2000 Jugendliche aus Bremen im Alter von 14 bis 17 Jahren haben von Herbst 2021 bis zum Frühjahr 2022 hierfür Fragen zu ihrem Konsum von Suchtmitteln beantwortet.

Doch auch der Umgang mit Glücksspiel- und Internetangeboten sowie die eigene Körperwahrnehmung oder die Auswirkungen der Pandemie standen im Fokus. Erfreulich: Laut der Befragung sind weniger Jugendliche als in den Vorjahren in den Konsum von Suchtmitteln eingestiegen. Und die, die ohnehin schon wenig oder gar nicht rauchen, kiffen oder Alkohol konsumieren, hätten ihr Verhalten auch während der Corona-Pandemie nicht geändert. Schließlich waren Partys oder Treffen mit den Freunden kaum möglich, merken die Studienautoren an.

Suchtstudie in Bremen: Fast zwei Drittel der befragten Jugendlichen hatten bereits Erfahrung mit Alkohol

Aber: Wer schon vor Corona süchtig gewesen sei, bei dem hätte der Konsum in den vergangenen drei Jahren eher noch zugenommen. Gründe hierfür seien unter anderem Langeweile, Realitätsflucht, fehlende Freizeitaktivitäten und Familienprobleme. Suchtmittel Nummer eins ist der Studie zufolge nach wie vor Alkohol. Etwa 65 Prozent der Jugendlichen in Bremen hätten bereits Erfahrung mit Bier, Wein, Schnaps und anderen alkoholischen Getränken gemacht.

„Knapp die Hälfte kommt mindestens einmal im Monat mit Alkohol in Berührung“, heißt es in diesem Kontext von Eva Carneiro Alves, Suchtreferentin beim Bremer Gesundheitsressort. Insgesamt würde der Wert zwar nicht ansteigen, doch müsse man den Konsum weiterhin kritisch betrachten.

Rauchen für Jugendliche in Bremen verliert an Attraktivität – dafür zeigt Suchtstudie erhöhter Medienkonsum

So ähnlich verhalte es sich auch mit dem Gebrauch von Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS). Hierzu zählen etwa gepanschte Badesalze, Reinigungsmittel oder Ecstasy. Hier hätten die Experten einen Anstieg auf sehr niedrigem Niveau verzeichnet. 325 bis 350 Jugendlichen hätten in ihrem Leben schon einmal Kontakt zu NPS in seinen vielen Erscheinungsformen gehabt, heißt es von der Behörde.

Weiter an Attraktivität verloren hat unter Jugendlichen hingegen das Konsumieren von Tabak. Der Anteil des regelmäßigen Rauchens liegt bei Jugendlichen in Bremen bei 7,2 Prozent und in Bremerhaven bei 7,3 Prozent. Ganz anders verhält es sich mit dem Medienkonsum unter Jugendlichen. Hier würden immer mehr Jugendliche ein problematisches Nutzungsverhalten entwickeln. Problematisch meint dabei, dass die Schüler dafür unter anderem Freunde, Familie, Pflichten und Schlaf stark vernachlässigen und ohne Internet gereizt und unruhig sind.

Medienkonsum unter Jugendlichen in Bremen verdoppelt sich während der Corona-Pandemie

In Bremen sei es zu einer Verdoppelung des problematischen Konsums gekommen, das treffe nämlich auf gut ein Fünftel (21 Prozent) aller Jugendlichen zu. Im Durchschnitt würden Jugendliche in Bremen 5,3 Stunden unabhängig von Schulunterricht und Hausaufgaben im Internet verbringen, in Bremerhaven sind es 5,9 Stunden.

Die Folgen des exzessiven Surfens im Netz, welche die Studie skizziert: Jugendliche würden sich krankhaft mit anderen vergleichen wollen und sich beispielsweise von Filtern und Bildbearbeitungen im Allgemeinen beeinflussen lassen. „Wie sich zeigt, sind vor allem Mädchen gefährdet, durch die täglichen Bilder und Videos auf Instagram, Tiktok und Co. zu einer kritischeren Selbstwahrnehmung zu kommen“, sagt Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Mediensucht in Bremen: Selbst im Kindergarten leiden Heranwachsende unter Medien-Entzugserscheinungen

Das große Problem: Bei jungen Männern, die viel am Computer oder an der Konsole zocken würden, würde das Suchtproblem schnell sichtbar werden. Bei Mädchen sei es hingegen weniger eindeutig. „Sie kommen häufig noch ihren Alltagsverpflichtungen nach, etwa dem gemeinsamen Essen mit der Familie oder den Hausaufgaben“, sagt Michèle Sanner, Suchttherapeutin und Koordinatorin bei der Fachstelle.

„Dennoch kreisen die Gedanken oftmals um den Konsum, was sich massiv auf die Gefühlswelt auswirken kann“. Deswegen empfiehlt sie Eltern, genau hinzuschauen, aber auch das eigene Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Denn „Regeln sollten am besten für die ganze Familie gelten“. Sanner sei sogar schon in den Kindergarten gerufen worden, da dort die ersten Kinder unter Medien-Entzugserscheinungen litten.