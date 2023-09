Suche nach Weltkriegsbomben: Zugverkehr zwischen Bremen und Hannover eingeschränkt

Von: Fabian Raddatz

Wegen der Suche nach Weltkriegsbomben fahren die Züge zwischen Bremen und Hannover am Sonntag nur eingeschränkt. Am Montag soll der Spuk dann wieder vorbei sein.

Bremen – Weil am Sonntag, 3. September, am Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück nach Bomben aus dem Weltkrieg gesucht wird, müssen Reisende mit Einschränkungen im Zugverkehr rechnen. Zwischen Bremen und Achim im Landkreis Verden verkehren nur Busse. Die Linien RE1 und RE8 verkehren nur bis Achim, beziehungsweise bis zum Bremer Hauptbahnhof, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsbundes Bremen/Niedersachsen (VBN).

Aufgrund einer Streckensperrung kommt es im Zugverkehr zwischen Hannover und Bremen zu Einschränkungen. © Soeren Stache/dpa

Bereits am Montag, 4. September, soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Zugverkehr zwischen Bremen und Hannover eingeschränkt: Auch Straßenbahnen betroffen

Auch einige Linien des Bremer Straßenbahn-Netzes nehmen am Sonntag einen anderen Weg: Bis Montag, 4 Uhr, enden die Linien 2, 10 und N10 am Weserwehr. Grund ist der Rückbau der alten Brücke der Deutschen Bahn am Zeppelintunnel und der Bau einer Hilfsbrücke, so der VBN.

Im Anschluss soll der Bereich von Montag bis Freitag, 4. bis 8. September, tagsüber von 7 bis 19 Uhr, für die Bauarbeiten gesperrt werden. Das bedeutet weitere Umleitungen.

Diese Straßenbahn-Linie fahren bis zum 8. September Umleitungen

Für die Straßenbahnen der Linien 2, 10 und N10 geht es in diesen Zeiträumen ab der Haltestelle Bennigsenstraße abweichend über Georg-Bitter-Straße, Auf der Hohwisch zur Haltestelle Weserwehr und zurück. In Richtung Gröpelingen wird die Haltestelle Bennigsenstraße an den Fahrbahnrand verlegt. Die Haltestellen Ludwig-Quidde-Straße, Malerstraße, Föhrenstraße, Bahnhof Sebaldsbrück, Trinidadstraße und Schloßparkstraße entfallen in beide Richtungen.

Zwischen Weserwehr und Sebaldsbrück pendelt ein Bus-Ersatzverkehr 10E über Pfalzburger Straße, Hemelinger Tunnel und Sebaldsbrücker Heerstraße. Auf der Pfalzburger Straße wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe Föhrenstraße eingerichtet, die vom Bus-Ersatzverkehr bedient wird.