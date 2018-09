Mordprozess ohne Leiche: Polizeilegt sich vor 25 Jahren schnell auf Wolfgang O. fest

Bremen - Von Steffen Koller. Leichenspürhunde, Taucher, Hubschrauber: Im Fall der seit mehr als 25 Jahren vermissten Jutta Fuchs aus Farge hat am Montag eine leitende Sachbearbeiterin der Polizei vor dem Bremer Landgericht ausgesagt. Für die Zeugin und ihre Kollegen war früh klar: Nur Fuchs’ ehemaliger Lebensgefährte Wolfgang O., dem die Staatsanwaltschaft Mord zur Last legt, kann für das Verschwinden der damals 29-Jährigen verantwortlich sein.

Vieles im Prozess gegen Wolfgang O. basierte bislang auf Zeugenaussagen. Zeugenaussagen, die nach mehr als 25 Jahren in vielen Fällen nur noch von geringem Wert sind. Erinnerungslücken, Schlussfolgerungen. Dies sollte sich am Montag ändern. Eine Kriminalkommissarin (50), die von 2011 bis 2013 verantwortlich für die Akte war, sagte vor Gericht, warum Wolfgang O. im Jahr 1993 recht schnell in den Fokus der Ermittler geriet. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Jutta Fuchs am Abend des 25. Juni 1993 zum letzten Mal gesehen. Am 26. Juni wollte sie zusammen mit dem gemeinsamen Sohn, damals zwei Jahre alt, in eine neue Wohnung ziehen – ohne Wolfgang O.

Alleiniges Sorgerecht fürs Kind gefordert

Für die Staatsanwaltschaft liegt hier auch das Motiv für die mögliche Tat. O. soll wegen der bevorstehenden Trennung gekränkt gewesen sein. Außerdem habe er das alleinige Sorgerecht für das Kind gefordert. Auf bisher nicht geklärte Weise, so die Anklage, soll O. Jutta Fuchs getötet und sie an einen bislang unbekannten Ort gebracht haben. In der Anklageschrift ist für jede mögliche Tatvariante immer wieder vom damaligen Auto (Lada Samara) des Angeklagten die Rede, in dessen Kofferraum er die Leiche der Frau transportiert haben soll. 1994 durchsuchten zum ersten Mal Spürhunde den Wagen – und schlugen an. Da die Hunde damals aber nicht spezialisiert genug waren, wurde der Versuch 2014 wiederholt – wieder schlugen die Hunde an.

Wenige Tage nach dem spurlosen Verschwinden der jungen Frau fand ein Autofahrer an der Raststätte „Mittelkämpe“ eine Handtasche mit Fuchs’ Geldbörse. Neben Rechnungen, Fotoalben und anderen persönlichen Sachen waren auch zwei Fotos von O. und Kontoauszüge in der Tasche. So ermittelten die Beamten, dass Fuchs einen Tag, bevor sie zum letzten Mal lebend gesehen wurde, ihre Lebensversicherung auf O. überschrieben hatte. Etwa ein Jahr darauf fischten zwei Jugendliche im Tietjensee bei Schwanewede eine mit Steinen beschwerte Tüte aus dem Wasser. Inhalt: unter anderem Schuhe, eine Zahnbürste, eine Damenuhr mit Gravur und ein Zettel mit der Aufschrift: „Wir verloben uns: Jutta Fuchs und Wolfgang O.“

Die Sachen wurden bei der Polizei abgegeben, doch die Tüte samt Steinen und möglichen Fingerabdrücken blieb für Tage am See zurück. Auch die gefunden Gegenstände und somit potenzielle DNA-Spuren wurden kurz danach vernichtet, sagte die Zeugin.

Zudem starteten die Beamten mehrere Telefonüberwachungen, suchten mit Hubschraubern nach möglichen Verstecken, Taucher durchkämmten ganze Seen – bis heute ohne Erfolg. Die Beamtin sagte dennoch: „Für uns war klar, dass nur der Angeklagte für das Verschwinden verantwortlich sein kann.“