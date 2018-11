Urteil im „Mordfall ohne Leiche“: Gericht spricht 58-jährigen Angeklagten frei

Bremen - Von Steffen Koller. Der aufsehenerregende Prozess um die seit mehr als 25 Jahren verschwundene Jutta Fuchs hat am Dienstag mit einem Freispruch für den Angeklagten ein Ende gefunden.

Das Landgericht Bremen ist zwar fest davon überzeugt, dass die Frau tot ist, im Ergebnis habe man aber keine Beweise für die Täterschaft des Angeklagten Wolfgang O. finden können, hieß es im Urteil. Vorsitzender Richter Helmut Kellermann entschuldigte sich sogar bei den Angehörigen.

Kurz bevor der Angeklagte Wolfgang O. unter Blitzlichtgewitter und im Beisein mehrerer Kamerateams Saal 218 des Landgerichts betritt, hätten die Mienen der beiden „Parteien“ unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite Staatsanwalt Arne Kluger: Mit versteinertem Gesichtsausdruck, die Arme vor der Brust verschränkt, schaut Kluger finster in den Raum. Ihm gegenüber Horst Wesemann und Stefan Hoffmann, die Verteidiger von O.. Sie lächeln, scherzen mit den Journalisten. Sie wissen, was kommt.

Der Angeklagte wird vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Alles andere wäre auch eine faustdicke Überraschung gewesen. Sowohl Anklage als auch Verteidigung hatten vergangene Woche auf Freispruch plädiert, das Gericht ist den Anträgen nun gefolgt.

Komplizierte Beweisaufnahme

So wenig überraschend das Urteil, so kompliziert war die Beweisaufnahme. Die Leiche der damals 29-Jährigen, die im Sommer 1993 spurlos verschwand, wurde nie gefunden, genauso verhält es sich mit einer möglichen Tatwaffe. Ob Jutta Fuchs tatsächlich tot ist, konnte bis heute ebenfalls nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Auch, wenn das Gericht „fest“ vom Tod der Frau überzeugt ist, wie Richter Kellermann während der Urteilsbegründung sagt, sei es nicht möglich gewesen, den Angehörigen Antworten auf die dringendsten Fragen zu geben. „Wir haben es versucht und nicht geschafft. Entschuldigung, aber es ging nicht“, so Kellermann zur Schwester von Jutta Fuchs, die als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt.

Dabei hat die Kammer wohl alles getan, was ein Gericht tun kann. 50 Zeugen wurden seit Mitte August gehört, Aussagen bereits verstorbener Zeugen verlesen, zwei Sachverständige waren geladen, Gutachten wurden erstellt – letztlich sogar ein ganzer See leer gepumpt, weil man dort Beweise vermutete. Die Ausbeute? Nichts. Zwar habe O. ein Motiv, wenn auch ein „sehr schwaches“, gehabt, seine damalige Lebensgefährtin umzubringen, weil diese sich von ihm trennen und den gemeinsamen Sohn mitnehmen wollte.

Mehrere Personen als Täter möglich

„Und Sie hatten Gelegenheit“, so Kellermann. Doch: „Es gibt mehrere Personen, die dafür verantwortlich sein können“, fügt er an. Vieles sei denkbar, vieles könne man vermuten, auch ein Richter gehe nicht „unvoreingenommen an so einen Fall“. Am Ende müssten sich Thesen aber beweisen lassen. Letztlich habe man „nichts“ finden können, was „ausreichend“ war, um eine Täterschaft zweifelsfrei zu belegen.

Dass dem Gericht entscheidende Informationen nicht vorlagen, gehe auch auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden zurück, kritisiert Kellermann. So habe die Polizei „nicht immer effizient und ausreichend dokumentiert“ ermittelt. „Vor allem aber nicht gründlich“, so Kellermann.

Statt „intensiver Vernehmungen“ fänden sich in den Akten häufig Vermerke, wichtige Zeugen wurden zum Teil erst 20 Jahre nach dem Verschwinden von Jutta Fuchs vernommen und mögliche Beweismittel vernichtet, was Richter Harald Kellermann als „nicht hinzunehmenden Lapsus“ bezeichnet. Am Ende sei ein Freispruch die „logische Konsequenz“ gewesen.

Kommentar: Berechtigte Kritik an Ermittlern

Von Steffen Koller.

Selten hat ein Vorsitzender Richter so deutliche Worte gefunden und die Arbeit der Bremer Ermittlungsbehörden so offen kritisiert. Von einem „nicht hinzunehmenden Lapsus“ war in der Urteilsbegründung die Rede und von vermeintlichen Erkenntnissen, die auf Methoden beruhen, die „vor allem nicht gründlich“ waren. Recht hat Helmut Kellermann mit seiner Kritik.

Der „Mordprozess ohne Leiche“ hat eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Folgen es haben kann, wenn Ermittler sich von Anfang an auf einen Tatverdächtigen konzentrieren und womöglich alle anderen Varianten über Bord werfen. Wichtige Zeugen zum Teil erst 20 Jahre nach einem möglichen Kapitalverbrechen zu befragen, Beweismittel zu vernichten und dann Indizien zu liefern, die Gutachter als „mangelhaft“ bezeichnen, hinterlässt ein fragwürdiges Bild.

Bei allem – durchaus berechtigten – Anfangsverdacht jegliche Alternativen kaum oder gar nicht zu berücksichtigen, wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf die Arbeit der Beamten, es bleibt der fade Beigeschmack, dass trotz umfangreicher Beweisaufnahme womöglich noch immer ein Mörder frei herumläuft – und der mögliche Tod von Jutta Fuchs für immer ungesühnt bleibt.

Das Urteil selbst folgt dem juristischen Grundsatz „In dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten. Und Zweifel gab es bis zuletzt viele, dennoch kann der Richterspruch nur als gerecht angesehen werden – auch, wenn viele Fragen unbeantwortet bleiben.