Bremer Firma „Gambio“ erobert Markt

Bremen – Rund 20 Jahre ist es her, da importierte Daniel Schnadt E-Roller aus China und verkaufte sie zusammen mit einem Bekannten über das Internet. So sehr das Netz, Online-Märkte und Verkaufsplattformen damals noch in den Kinderschuhen steckten, so wenig hätte es der heute 35-Jährige wohl für möglich gehalten, was daraus einmal werden würde. 2004 gründete Schnadt den Onlineshop-Anbieter „Gambio“ – mit Erfolg: Heute betreut das Unternehmen mehr als 25 000 Händler.

Ein einfaches Industriegebiet in Walle, graue Häuser, breite Straßen. Zwischen Lagerboxen-Anbieter und einem Fachhandel für Zäune verbergen sich die Geschäftsräume von „Gambio“. Kein durchgestyltes Loft in der Überseestadt, kein Blick aufs Weserufer oder die Bremer Skyline, wie man es vielleicht von einer „Nerd-Firma“, so Daniel Schnadt, erwarten könnte. Braucht „Gambio“ auch nicht, Kunden kommen selten in die Firmenräume. Alles ist funktional gestaltet, rund 50 Angestellte beschäftigt „Gambio“ mittlerweile. Und die machen was genau? Mittels eines Tools, das „Gambio“ entwickelt hat, stets verfeinert und bereitstellt, können Kunden ihren eigenen Onlineshop gestalten. Die Handhabung, so Felix Hötzinger (46), seit vier Jahren bei „Gambio“ und 2020 als Geschäftsführer eingestiegen, sei dabei „extrem leicht“. Programmierkenntnisse brauche es nicht, um einen rechtssicheren Shop (mit AGBs, Daten- und Verpackungsgesetz) zu erstellen und zu gestalten.

Wie die Bremer Firma „Gambio“ den Markt erobert: 360-Grad-Service

Doch zu einem Onlineshop gehört eben mehr als nur die reine Homepage samt Sortiment. Deswegen bietet „Gambio“ einen „360-Grad-Service“ an, so Schnadt, ein gebürtiger Stuhrer: Neben dem eigentlichen System mit großem Funktionsumfang, werden die Shops an alle gängigen Marktplätze, Versanddienstleister und Zahlungssysteme angebunden. Etwa eine knappe Stunde, so rechnet es Geschäftsführer Hötzinger vor, dauere es, dann steht eine individuelle Plattform. Nachbesserungen oder persönliche Anpassungen könnten jederzeit vorgenommen werden, dafür biete das Tool die entsprechenden Funktionen. „Gambio“ verstehe sich entsprechend nicht einzig als „Softwarebude“, sagt Schnadt, sondern als „umfassender Dienstleister“.

Und wer nutzt das Angebot? „Unglaublich viele“ Unternehmen hätten gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auf einen Onlineshop umgesattelt, die Bandbreite der Firmen sei enorm. Ob Fleischereibetriebe, Modelabels, Handwerksfirmen, aber auch Kleinstunternehmen mit Nischenprodukten – „da findet sich alles wieder“, sagt Gründer Schnadt. Es reiche meist aus, wenigstens das Grundsortiment und die Öffnungszeiten des Ladens auf die Seite zu packen, „der nächste Schritt ist dann nicht groß“, meint Hötzinger. Da alle die gleichen technischen Voraussetzungen nutzten, leide niemand darunter, „nur weil der Shop klein ist“. Mehr als 25 000 Händler aus fast 80 Ländern mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro hat „Gambio“ so in sein Portfolio aufgenommen. Auch viele Bremer Firmen seien dabei, konkrete Zahlen lägen jedoch nicht vor.

Die Bremer Firma „Gambio“ und ihre DNA

Trotz allen Wachstums besinne sich „Gambio“ in seiner Geschäftsphilosophie auf „hanseatische Werte“, sagt Daniel Schnadt. „Wir verstehen uns als bodenständiges Unternehmen, ohne großes Bohei. Wir bieten Substanz statt Show.“ Jegliches erwirtschaftete Geld fließe zurück in die Firma, „das ist unsere DNA“. Für möglich hielt Schnadt die Erfolgsgeschichte „Gambios“ anfangs nicht. „Das ist schon abgefahren, wenn ich auf die vergangenen 15 Jahre zurückschaue.“ Doch es ist eine geworden – und sie wird wohl so schnell nicht enden.