Stunts in vollem Galopp: „Cavalluna“ entführt in eine andere Welt

Sylvie Willms springt ein

+ © Cavalluna Die Ungarische Post mit Laury Tisseur. © Cavalluna

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Idyll, Landschaften mit riesigen Blumen. Und immer wieder Pferde. Sechs Elfinnen reiten in kunterbunten Gewändern ihre Choreographien. Der junge Tahin ist aus der „Muss-Welt“ in seine Welt der Phantasie geflohen. So kommt die Handlung der Pferdeshow „Cavalluna – Welt der Fantasie“ in Gang, die am Mittwochnachmittag in der Stadthalle (ÖVB-Arena) in Bremen vor 3 800 Zuschauern zu sehen ist. Insgesamt erwarten die Macher in vier Vorstellungen rund 16 000 Menschen.