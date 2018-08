Youtuber Claudius Vertesi stellt in der Skatehalle Stunts vor

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Früher fuhr man Roller, aber Roller fahren heute nur noch in der Vergangenheit. Heute heißen die Roller „Scooter“ und die Kunststücke, die sich damit machen lassen, „Stunts“. Ein großer Star der Scooter-Szene ist Claudius Vertesi. Er hat weit mehr als 700.000 Abonnenten allein auf Youtube – Zahlen, die zählen.

Zum Ende der Sommerferien holt „Sportgarten“-Chef Hanns Ulrich Barde den Scooter-Star nun nach Bremen – und zwar in die „Sportgarten“-Skatehalle im früheren Postamt 5 (Hauptbahnhof, Adresse: An der Weide 50 a, erstes Obergeschoss).

„Die ,Sportgarten‘-Skatehalle hat er als einen seiner Hotspots für die Deutschlandtour ausgesucht“, sagt Barde über Vertesi. Anders als andernorts nämlich seien in der Bremer Skatehalle Scooter „ausdrücklich zugelassen“. Barde: „Vertesi hofft, in Bremen viele Fans und Freunde seines Sports zu treffen.“ Der Termin: Mittwoch, 8. August. „Die Session ist in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geplant“, so die Organisatoren. Einlass ist ab 12 Uhr. Eintritt: zehn Euro.

Barde: „Vertesi fährt seit seinem 13. Lebensjahr Stunt-Scooter. Mit nun 21 Jahren ist er ein professioneller Scooterfahrer und Youtuber. Mit seinem Lieblingssportgerät bereist er seit drei Jahren die ganze Welt und dokumentiert dies ausführlich auf seinem Youtube-Kanal.“

Villa Sponte feiert „Ostersteinfestival“

Ausstellungen und Begegnungen, Lesungen und Konzerte – mit einem ziemlich umfangreichen Programm bereichert der Verein „Villa Sponte Zeitkultur“ seit geraumer Zeit die Bremer Kulturszene – eben in der anno 1928 errichteten Villa Sponte am Osterdeich 59b. Nun wird dort mal wieder gefeiert. Anlass und Motto: „Sechs Jahre Villa Sponte“. Termin für die neue Ausgabe des „Ostersteinfestivals“: Sonnabend, 11. August, ab 16 Uhr. „Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der Verein“, so ein Sprecher.

Einmal mehr wird Live-Musik ein Schwerpunkt des „Ostersteinfestivals“ sein. Ab 18 Uhr zum Beispiel präsentiert das Multi-Instrumentalisten-Projekt „Coffee Or Not“ progressive Looping-Songs, wie es heißt.

Soho Grant (Keyboard, Gesang, Schlagzeug) und Renaud Versteegens (Schlagzeug, E-Gitarre, Loops, Gesang) versprechen, unter anderem mit „introspektiven Loops“ und „platzenden Becken“ die „Eingeweide und Ohren“ der Anwesenden zu „kitzeln“. Nicht mehr – und auch nicht weniger.

Bremer Rockmusiker treten auf

„Tranquil Binge“, die ab 20 Uhr auftreten, sind – so der Sprecher – „musikverrückte Bremer, die für handgemachte, melodische Rockmusik stehen“. Die Bandbreite des Repertoires von Manfred Ehlting (Gesang und Gitarre), Ulrich Kenkel (Gitarre), Tim Becker (Bass und Gesang), Thomas Feischen (Keyboard), Mick Einecke (Schlagzeug) und Ronny Grabowski (Gesang) reicht von Singer-Songwriter-Sound über melodischen Folkrock bis zum „dreckigen“ Bluesrock der (ganz) alten Schule. „Alle Songs stammen aus eigener Feder und sind selbst arrangiert“, heißt es.

Und weiter: „Tanzen ist hier nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht – genauso wie bei Pop und Rock, den DJ Manfred Rausch ab 22.30 Uhr ,open end‘ auflegt.“ Bei gutem Wetter wird der Garten „bespielt“, bei schlechtem Wetter wird im Haus gefeiert.