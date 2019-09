Das stundenlange Brennen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Als erste Frau in Deutschland hat sie die Meisterprüfung für das Töpferhandwerk abgelegt – die Bremer Kunsthandwerkerin Auguste Papendieck (1873 bis 1950). Gelebt und gearbeitet hat sie in Horn. Dort stand ihre Werkstatt. Inzwischen gibt es das Gebäude nicht mehr. Heute ist es Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Sie muss eine besondere Person gewesen sein, diese Auguste Papendieck. Sie lebte ein „freies, selbstbestimmtes Leben“, hat Dr. Uta Bernsmeier einmal gesagt, die im Focke-Museum (Schwachhausen) für den Bereich Angewandte Kunst zuständig ist. Sie ist die Papendieck-Expertin schlechthin. Das Focke-Museum besitzt mehr als 150 Arbeiten der Künstlerin.

Ein selbstbestimmtes Leben – eine eigenständige Künstlerin: Auguste Papendieck, Tochter eines bremischen Kaufmanns, gilt als eine Wegbereiterin der modernen Kunstkeramik in Deutschland. Sie lebte für ihre Kunst. Und das bereits zu Kaisers Zeiten – das war wirklich ungewöhnlich.

Zur Keramik war die Bremerin anno 1901 in einer Werkstatt am Ammersee gekommen. Sie lernte das Töpfern dann in Berlin sowie an der Keramischen Fachschule in Bunzlau. Neben handwerklichen und kunsthistorischen Aspekten beschäftigten sie auch chemische Prozesse – zum Beispiel, um ausdrucksstarke Glasuren entwickeln zu können.

Auguste Papendieck arbeitete zunächst in verschiedenen Töpfereibetrieben – bevor sie sich dann im Jahr 1911 im bäuerlich geprägten Horn, das in jenen Tagen noch nicht zum bremischen Stadtgebiet gehörte, ihre keramische Werkstatt einrichtete; am Achterdiek war das. Vom Entwurf bis zur Ausführung machte die Künstlerin in ihrer Horner Werkstatt alles selbst, alles ganz allein. Bei ihren Schalen, Vasen und Töpfen orientierte sie sich an ostasiatischen Traditionen und Vorbildern.

Strenge, klare Formen mit zuweilen dramatisch wirkenden Glasuren – Arbeiten der Bremerin sind heute in deutschen, holländischen und dänischen Museen zu finden. Die Arbeit am Achterdiek aber, sie war auch eine Knochenarbeit. Das stundenlange Brennen der Keramik – eine Anstrengung.

Hinzu kamen Haus- und Landwirtschaft. Die Künstlerin vom Achterdiek 21 war Selbstversorgerin. Auguste Papendieck hielt Hühner und bewirtschaftete ihr Land. „Ich lebe sehr in meiner Arbeit“, schrieb sie nach dem Krieg – 1948 – in einem Brief. Und weiter: „Die Landarbeit, der Haushalt und viel Besuche bringen mich leider viel davon ab.“

Und dann war da noch die Selbstvermarktung – auch ein Feld, auf dem die eigenständige Künstlerin höchst modern war. Sie ließ ihre Geschäftspapiere gestalten, sie ließ sich von den besten Fotografen porträtieren – unter anderem von Hans Saebens (1895 bis 1969), dem das Focke-Museum bis zum 9. Februar 2020 die Ausstellung „Bilder für Bremen“ widmet.

Das Atelier aber, in dem Auguste Papendieck ihr Künstlerleben lebte, das gibt es nicht mehr. Nach ihrem Tod zog der Instrumentenbauer Emmo Koch in die Räume am Achterdiek. 2002 wurden sie abgerissen.