„Sheila“: Stundenlang kerzengerade, der Blick aus dem Fenster

Serie: „Mein Kunststück“

+ © Langkowski Jiska Engelke präsentiert „Sheila“, das Öl-Porträt einer jungen Frau mit afro-amerikanischen Wurzeln. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Sheila“ heißt Jiska Engelkes Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Das Porträt in Öl von 2008 zeigt eine junge Frau mit afro-amerikanischen Wurzeln. Als die Bremer Künstlerin der jungen Frau per Zufall begegnete, war ihr klar, dass sie diese malen will.