108 Stunden im Stau

Freitags-Stress für Bremer Autofahrer

+ Nichts geht mehr auf der Martinistraße: 108 Stunden verbrachten die Autofahrer im Jahr 2019 in Bremen im Stau. Foto: GNUSCHKLE

Bremen – Die Autofahrer haben im Jahr 2019 zu den Hauptverkehrszeiten in Bremen 108 Stunden, also umgerechnet viereinhalb Tage im Stau verbracht. Das geht aus einer Analyse des Navigations-Anbieters TomTom hervor. Bundesweit liegt die Hansestadt damit auf Platz neun. Deutschlands Stau-Hauptstadt ist Hamburg vor Berlin, Wiesbaden, München, Nürnberg, Stuttgart, Bonn und Kassel. Frankfurt am Main komplettiert die Top Ten.