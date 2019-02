Bremerhavener Unternehmen betreibt europaweit einzigartigen Großwindkanal

Bremerhaven - Von Wolfgang Heumer. Nicholas Balaresque hat einen stürmischen Job: Rund um seinen Arbeitsplatz bewegt sich die Luft mit bis zu 360 Kilometern pro Stunde. Der 38-Jährige leitet in Bremerhaven einen europaweit einzigartigen Großwindkanal. Dieser gehört der Gesellschaft „Deutsche Wind-Guard“, mit seiner Hilfe kann die Windenergie-Industrie Form und Oberfläche von Rotorblättern optimieren.

Die Ergebnisse, die Diplom-Ingenieur Balaresque bei seinen Tests erzielt, sind eine wichtige Grundlage für die Nutzung der Windenergie. Anlagenhersteller aus ganz Europa bedienen sich der Dienstleistung. „Durch unsere Spezialisierung haben wir eine gefragte Kompetenz entwickelt“, sagt Balaresque.

Im Vergleich zu seiner Bedeutung für die Industrie wirkt das „Wind-Guard“-Gebäude zwischen den großen Logistikzentren am Rande des Bremerhavener Containerterminals eher bescheiden. Auffallend ist lediglich der fensterlose Anbau, etwa viermal so groß wie der Bürotrakt des Forschungsinstituts. Gleich nebenan steht eine Zwei-Megawatt-Windenergieanlage. Der Windkanal ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Sechs jeweils 160 PS starke Ventilatoren beschleunigen die Luft in einem geschlossenen haushohen Schacht mit 120 Metern Gesamtlänge rund um den fensterlosen Anbau. Mit etwa 30 km/h strömt die Luft anfangs durch den Kanal. An den abgeschrägten Hausecken wird der Wind durch spezielle Schalldämpfer geleitet. Schließlich strömt die Luft durch ein System von Lochsieben und Wabenstrukturen, die jegliche Turbulenzen „glätten“.

Dann wird die Luft in einer Düse mit einem Austrittsmaß von 1,25 Metern Höhe und 2,7 Metern Breite auf bis zu 360 km/h beschleunigt, bevor sie auf das zu untersuchende Rotorblattsegment trifft. Trotz der hohen Geschwindigkeit ist dabei nicht einmal ein leises Rauschen zu vernehmen. Mit gutem Grund: Der Windkanal dient sowohl aerodynamischen als auch akustischen Messungen. „Die Geräuschentwicklung von Windenergieanlagen ist ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz von Windparks“, betont Balaresque.

Insgesamt 80 hochempfindliche Mikrofone sind in den Wänden und der Decke des Messtisches installiert. „Je mehr Mikrofone, desto besser ist die Auflösung der Messung. Das heißt, dass das Geräusch des Prüflings umso besser vom Hintergrundgeräusch des Windkanals unterschieden werden kann“, erläutert der Leiter des Windkanals. Zwei Hochgeschwindigkeits-Thermografiekameras unterstützen die akustischen Messungen. Sie zeigen, an welchen Stellen des Rotorblatts die gleichmäßige Luftströmung in Turbulenzen umschlägt. „Schallquellen an Rotorblattprofilen können präzise geortet und ihre Entstehung analysiert werden.“ Dass Akustikmessungen dank der vor knapp vier Jahren installierten Mikrofongruppen bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Metern pro Sekunde vorgenommen werden können, hat einen konkreten Hintergrund: Windenergieanlagen werden immer größer und leistungsfähiger. „Wir haben auf den Trend zu immer höheren Blattspitzengeschwindigkeiten reagiert. Und sind für die Zukunft gut aufgestellt“, ist Balaresque überzeugt. Die Analyse des akustischen Verhaltens von Rotorblättern ist nur ein Teil des Leistungsspektrums. Über verschiedene Sensorsysteme gewinnen Balaresque und seine Kollegen Rainer Kuhlemann und Janick Suhr Aufschluss darüber, ob die Luft das Blatt optimal umströmt und welche Auswirkungen beispielsweise Verschmutzungen auf der Oberfläche haben. Die perfekte Aerodynamik ist für einen hohen Wirkungsgrad wichtig. Verbesserte Rotorblatt-Profile können die Leistungs- und Energieausbeute von Windenergieanlagen im zweistelligen Prozentbereich erhöhen. „Rechnet man das auf die Laufzeit einer Windenergieanlage von 20 Jahren und mehr hoch, hat das schon eine gewaltige Auswirkung auf das Betriebsergebnis“, so Balaresque. Selbst ein Klecks Vogeldreck auf der Rotorblatt-Oberfläche könnte zu kraftzehrenden Verwirbelungen führen.