Ein Stück „heile Welt“

SOS-Kinderdorf Bremen eröffnet Geschwisterhaus

+ Keiner wird allein gelassen: Nach diesem Motto richtet das Geschwisterhaus seine Philosophie aus. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Überforderte Eltern, Missbrauch in der Familie, Gewalt: Es gibt viele Gründe, warum Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld genommen werden müssen. Oft bleiben Geschwister dabei auf der Strecke. Sie kommen in unterschiedliche Einrichtungen, sind getrennt auf unbestimmte Zeit. Das SOS-Kinderdorf Bremen will das verhindern und hat am Mittwoch das erste Geschwisterhaus der Organisation in Betrieb genommen.