In Bremerhaven lernen und arbeiten Studenten ab Herbst im eigenen Unternehmen

Studium für Gründer

Bremerhaven - Von Viviane Reineking. Vorlesungen sucht man hier vergeblich. Auch Dozenten gibt es nicht. Zum Wintersemester geht an der Hochschule Bremerhaven ein Bachelorangebot an den Start, das so ganz anders zu sein scheint als bestehende Studiengänge:„Gründung, Innovation, Führung“ – kurz Gif – will unternehmerisches Denken und Handeln lehren und setzt dafür auf ein in Deutschland neuartiges „Team-Academy-Modell“.