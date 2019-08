Studenten statt Showstars

Anil Kumar hatte seine eigene Fernsehshow, hat Politiker und Showstars verköstigt und weltweit Restaurantgründer beraten – nun kocht der 50-Jährige für die Studenten an der Uni in Grohn.

Anil Kumar hatte seine eigene Fernsehshow mit weit mehr als 1000 Sendungen, er hat Politiker und Showstars verköstigt und weltweit Restaurantgründer beraten. Nun studiert sein Sohn an der Jacobs-Universität, deshalb ist der aus Indien stammende Kumar mit seiner Familie nach Bremen gezogen. Und was macht der Koch hier? Kochen!

Anil Kumar macht das, was andere Väter und Mütter auch machen: Er bekocht seinen Sohn. Allerdings kocht er nicht nur für seinen Nachwuchs, denn Kumar liebt es eine Nummer größer: Er brutzelt gleich für rund 1 400 junge Menschen – als Küchenchef der Jacobs-Universität in Grohn im Auftrag des Dienstleisters „Apetito“.

„Keine Reisen mehr, keine Fernsehshows, kein Twitter: Ich bin kürzlich 50 Jahre alt geworden. Und wir wollten als Familie wieder enger beisammen sein und es ruhiger angehen lassen“, sagt Anil Kumar auf die Frage hin, warum er nach Bremen gezogen ist. „Meine Tochter will auch hier studieren, meine Frau und ich lernen Deutsch, wir führen ein ganz normales Leben.“ Von einem „Glücksfall“ für die Jacobs-Uni spricht Jens Dünnbier, Mitglied der Führungsriege der internationalen Universität im Bremer Norden. „Anil Kumar ist nicht nur ein ausgezeichneter Koch, er spricht auch viele Sprachen.“ Der 50-Jährige kann tatsächlich mit vielen Studenten in ihrer Muttersprache reden. „Das ist wirklich klasse“, sagt Dümmbier.

„Tasty Travels – A Journey Through Cuisines“, hieß Kumars Sendung, die im arabischen Raum ausgestrahlt wurde. In ihr kochte er mit Ortsansässigen regionale Produkte. Die Show führte ihn unter anderem nach Norwegen, Vietnam und in die Niederlanden.

Aufgewachsen im südlichen Indien, arbeitete er zunächst in Hotels und später auf Kreuzfahrtschiffen. „Die hatten mehr als 3 000 Passagiere, die siebenmal am Tag essen wollten“, erzählt Kumar lachend. „Aber das war toll! Ich war jung, wollte die Welt sehen und lernen.“

Die Welt hat er gesehen: In sechs Ländern hat der Koch gearbeitet. Er kennt die arabische, mediterrane und asiatische Küche. Eine der Stationen seiner kulinarischen Reise führte ihn an Bord von VIP-Flügen, auf denen er der Koch des damaligen indischen Premierministers Atal Bihari Vajpayee war. Für Paris Hilton hat er ebenso gekocht wie für Eddie Murphy. Er hatte sein eigenes Restaurant und hat Gründer bei der Verwirklichung ihrer Restaurantprojekte beraten.

Dass er nun für die rund 1 400 Studenten der Jacobs-Uni und damit auch für seinen Sohn kocht, war nicht geplant. „Das war Zufall und hat sich über einen Bekannten ergeben“, sagt Kumar. Sein Sohn studiert im zweiten Jahr Computerwissenschaften, er wohnt auf dem Campus, die Familie trifft sich an Wochenenden.

Kumar verantwortet die Speisepläne in allen vier Colleges an der Privatuni. „Es freut mich, dass ich meine Erfahrungen zum Wohle der jungen Menschen einbringen kann“, sagt er. Sie kommen aus mehr als 100 Ländern. Für sie gibt es einen Mix aus verschiedenen internationalen Speisen, aber auch aus deutscher Küche. Zudem kommen immer wieder frische regionale Produkte auf den Teller, wie kürzlich bei einer Fischwoche mit Seelachs, Rotbarsch und Scholle .

Obwohl er erst seit wenigen Monaten in Bremen ist, spricht Kumar schon gut Deutsch – dank des deutschen Fernsehens, dem er täglich zwei Stunden folgt, und seinen Kollegen. Er wohnt nicht mal einen Kilometer von der Jacobs-Uni entfernt, geht gern meinsam mit seiner Frau einkaufen. Auch zu Hause wird gekocht, viel Gemüse, aber auch Bratkartoffeln mit Schinken. „Man muss die regionalen Produkte probieren, um die Kultur zu verstehen“, sagt Anil Kumar. Seine Familie fühlt sich sehr wohl in Bremen. „Ich bin hier am richtigen Platz“, betont der 50-Jährige. gn/mb