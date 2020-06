Bremer Familie baut 74 Appartements in der Neustadt

+ © - Sie stehen hinter dem Bremer Projekt „Studentshouse“: Andreas (l.) und Gerhard Windler. Letzterer wurde auf dem Bauernhof geboren, seine Kinder wuchsen ebenfalls dort auf. Foto: WINDLER/RATHKE © -

von Steffen Koller schließen

Bremen – Studenten statt Kühe, Appartements statt Stall: Wo einst 80 Vierbeiner in einem Hinterhof in der Neustadt gehalten wurden, entstehen derzeit 74 Wohnungen für Studenten. Der Bremer Familie Windler gehört der ehemalige Bauernhof mitten in der Stadt. Und da ein Verkauf des Grundstücks nie infrage kam, musste eine andere Idee her. Eine Idee, die Erfolg zu versprechen scheint: 33 Appartements sind bereits vermietet.