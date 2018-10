Studenten entwickeln Audiowalk zur Erinnerung an Zwangsarbeiter

Gegen das Vergessen

Inspizieren die App vor Ort: Martina Höhns (v. l.), Referentin in der Bremer Senatskanzlei, die Schauspielerin Andrea zum Felde, Studentin Lilja Girgensohn, Schauspieler Christian Bergmann, Bürgermeister Carsten Sieling sowie Markus Lietz (Bremer Schützengilde von 1904).

Bremen - Studenten der Universität Bremen haben die Geschichte des KZ-Außenlagers „Schützenhof“ in Gröpelingen erforscht und aus Zeitzeugenaussagen und Archivmaterial einen Audiowalk für Smartphones entwickelt. Er erzählt die vergessenen Schicksale der Zwangsarbeiter, die täglich aus dem Barackenlager an der Bromberger Straße in die Werft der AG Weser getrieben wurden.