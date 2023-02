US-Panzer und Waffen für Ukraine-Krieg in Bremerhaven eingetroffen

Von: Johannes Nuß, Marcel Prigge

Ein weiteres US-Schiff mit Waffen zur Unterstützung im Ukraine-Krieg ist in Bremerhaven eingetroffen. An Bord: 90 Stryker-Radpanzer und weitere Waffen.

Update von Sonntag, 19. Februar 2023: Bremerhaven – In Bremerhaven sind weitere US-Panzer zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland eingetroffen. Der Cargo-Transporter „Arc Endurance“ machte am Sonntag im Kaiserhafen fest, berichteten verschiedene Medien unabhängig voneinander.

90 Stryker-Radpanzer für Ukraine-Krieg: Frachter „Endurance“ in Bremerhaven eingetroffen

Wie das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen berichtet, sollen sich an Bord der „Arc Endurance“ 90 Radpanzer vom Typ „Stryker“ befinden. Sie sind Bestandteil des 2,5 Milliarden-Dollar-Hilfspaket der USA an die Ukraine. Nun sollen die Panzer von einer Spedition zu einem US-Stützpunkt nach Mannheim gebracht werden, heißt es in dem Bericht. Weitere Entwicklungen im Liveticker zum Ukraine-Krieg: Russland stockt Produktion von Putins Wunderwaffe deutlich auf.

Erstmeldung von Mittwoch, 15. Februar 2023: Bremerhaven – Die vor Kurzem gelieferten Bradley-Schüzenpanzer sind noch nicht alle verladen, schon wird die nächste Waffenlieferung in Bremerhaven erwartet. Die „Arc Endurance“ soll 90 weitere Stryker-Radpanzer liefern. Der Militärfrachter wird am kommenden Wochenende erwartet.

Waffenlieferungen nach Bremerhaven: Nach Bradley-Schützenpanzer jetzt Panzer vom Typ „Stryker“ erwartet

Vor wenigen Tagen ist das Frachtschiff „Arc Integrity“ in Bremerhaven angekommen. An Bord waren 60 Bradley-Schützenpanzer und zahlreiche andere Militärfahrzeuge, die nach und nach auf Lkw verladen und abtransportiert wurden. Nach Medieninformationen soll das schwere Gerät aus dem Hafen zum US-Stützpunkt nach Mannheim gebracht werden. Dort sollen die ersten Panzer bereits angekommen sein. In den Werkstätten sollen angeblich ukrainische Soldaten an den Waffen für den Einsatz im Ukraine-Krieg ausgebildet werden.

Stryker-Radschützenpanzer für Ukraine-Krieg erwartet: „Arc Endurance“ bringt nächste Lieferung

Für die kommenden Tage wird jetzt eine weitere große Lieferung erwartet. 90 Radschützenpanzer vom Typ „Stryker“ seien auf dem US-Frachter „Arc Endurance“ verladen worden. Umgeschlagen sollen sie im Kaiserhafen in Bremerhaven werden. Zusammen mit den Bradley-Schützenpanzern, weiteren, minenresistenten Fahrzeugen sowie Munition sollen sie Teil des von der US-Regierung versprochenen, 2,5 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets für die Ukraine sein.

Bradley- und Stryker-Panzer: Das ist der Unterschied

Während die bereits eingetroffenen Bradley-Panzer dazu dienen, Bodentruppen in Kampfgebiete zu transportieren, kann der leichtere Stryker mehr Soldaten transportieren – vorausgesetzt, es gibt befestigte Straßen. Der Stryker gilt somit eher als gepanzerter Mannschaftswagen. Es kann jedoch auch zur Raketenabwehr oder für medizinische Evakuierungen zum Einsatz kommen.

Transportpanzer und Schützenpanzer: Das sind die Unterschiede Schützenpanzer: Auch Schützenpanzer können an der vordersten Front kämpfen und werden in der Regel als Unterstützung eingesetzt. Ihre Hauptaufgabe ist der Transport von Infanteristen ins Kampfgeschehen. Deutsche Beispiele für diese Klasse sind die Typen Puma oder Marder. Transportpanzer: Diese Kategorie verfügt über eine leichte Bewaffnung und wird überwiegend zur Beförderung von Infanterie, Verletzten oder Munition eingesetzt.

Die 90 Stryker-Radpanzer wurden ebenso wie die Bradley-Panzer im Hafen von North Charlston in South Carolina verladen. Die Endurance gehört genau wie der Frachter Integrity der US-Reederei American Roll-on-Roll-off Carriers (ARC), die für die US-Regierung Militärausrüstung um die ganze Welt liefert.