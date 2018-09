„Mein Kunst-Stück“ mit Barbara Bock und ihrem Bild „Alles hat zwei Seiten“

„Alles hat zwei Seiten“: Die Spiegelung im Fenster offenbart die Rückseite des Holzbildes von Barbara Bock mit einer Frau in Jeans zwischen Bäumen.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Alles hat zwei Seiten“ heißt Barbara Bocks Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Auf einem massiven Holzbrett entstand ihr drehbares Werk mit Vorder- und Rückansicht. Bei ihren Holzarbeiten belässt die Bremerin immer einen Teil im Originalzustand.

Die Vorderseite des Bildes von Barbara Bock zeigt eine fast mystische, etwas verträumte nackte Frauengestalt, die eins mit dem Holz zu sein scheint. Auf der Rückseite steht die handfeste Frau in Jeans, die fest im Leben steht. „Alles hat zwei Seiten“, sagt die Künstlerin und lacht.

Das gleichnamige Holzbild ist ganz frisch und markiert einen Wechsel. Bislang ließ sich die Bremer Künstlerin von den Holzstrukturen zu Baumbildern in verschiedenen Variationen inspirieren. Dieses Mal hat sie dem Holz eine Frauengestalt gegeben.

Das Holz als Malgrund entdeckte die in Gotha geborene Wahl-Bremerin vor rund fünf Jahren. Über einen Bekannten deckte sie sich mit Holzteilen aus alten Fachwerkhäusern und Kassettentüren ein. „Das Material bringt mir bereits eine Struktur entgegen, aus der ich dann etwas mache“, erklärt die Künstlerin. Mit einer Schicht Acrylfarbe grundiert sie das Holz. Darauf trägt sie weitere, farbintensive Schichten auf. Für besondere Akzente und weiche Übergänge verwendet Bock langsamer trocknende Ölfarbe.

Bock widmet sich immer neuen Themen und Techniken. Sie zeichnete, malte auf strukturiertem Kokospapier und erstellte eine Reihe farbintensiver Blumenbilder.

Auf die Kunst gekommen ist die heute 67-Jährige bereits als Kleinkind. Mit zwei Jahren habe sie schon gemalt und wurde später in der Schule gefördert. Der Wunsch, eine Kunstakademie zu besuchen, konnten ihr die Eltern nicht finanzieren und sagten „Du wirst Lehrerin!“. Bock wählte Kunst als Lehrfach, heiratete allerdings früh. Als sie Kinder bekam, nutzte sie die Zeit, um sich künstlerisch weiter auszubilden. Wenig Zeit blieb ihr für die Kunst, als sie nach der Scheidung nach Bremen zog. Aber als die Kinder aus dem Haus waren, konzentrierte sie sich wieder kompromisslos auf die künstlerische Arbeit.

Die Herausforderung in der Kunst sieht Bock in der Frage, wie man eine Idee umsetzt. „Die Idee ist im Kopf und was auf der Leinwand passiert, ist etwas ganz anderes. Manchmal entstehen im Prozess auch neue Ideen.“ Ein anderer Punkt ist es, die Kunst und das Einkommen miteinander zu vereinbaren. „Wenn man da nicht ganz stark sagt, die Zeit im Atelier ist mir jetzt wichtiger, fällt die Kunst hinten runter.“

Ob wir Kunst brauchen? „Der, der sie macht, braucht sie. Andere sagen oft, es gebe ihnen einen neuen Blickwinkel oder einen Fokus auf Dinge, die man sonst nicht beachtet.“

Zu den Künstlern, die für Bock besonders bedeutend sind, zählen der österreichische Expressionist Egon Schiele (1890 bis 1918) und die US-amerikanische Malerin Georgia O’Keeffe (1887 bis 1986). Schieles Zeichnungen und Menschendarstellungen seien konkret und trotzdem verfremdet, sagt die Bremerin. Die eigentliche Befindlichkeit des Künstlers werde in den Bildern erkennbar“. Und O’ Keeffes riesige Blumenbilder waren „eine Offenbarung“. Beide Künstler haben die Wahl-Bremerin auf ihrem Weg begleitet.

Wenn Bock jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, wäre es an alle Menschen adressiert. „Vielleicht, um einen Impuls zu geben, genau hinzugucken und sich in der Wahrnehmung nicht nur von Moden oder Trends leiten zu lassen. Was die Welt uns zu bieten hat, ist unendlich vielfältig.“