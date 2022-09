„Stubenhocker verbraucht zu Hause mehr Strom, als auf dem Freimarkt“ – laut Studie

Von: Johannes Nuß

Teilen

Glaubt man einer Studie des Deutschen Schaustellerverbandes, dann ist ein Besuch des Bremer Freimarkts klimafreundlicher als ein Abend mit Netflix & Co. auf der Couch. (Archivbild) © Sina Schuldt

Wie klimaschädlich ist der Freimarkt in Bremen? Die Fahrgeschäfte brauchen jede Menge Strom, die Zelte müssen beheizt werden. Eine Studie überrascht nun.

Bremen – Das größte Volksfest im Norden steht vor der Tür: In ziemlich genau drei Wochen, am Freitag, 14. Oktober 2022, heißt es in Bremen wieder „Ischa Freimaak“, wenn der 987. Bremer Freimarkt seine Pforten auf der Bürgerweide öffnet. Die ersten Zelte sind schon im Aufbau, die Fahrgeschäfte werden bald folgen und mit Ex-Werder-Star Ailton wurde auch schon der erste Freimarkt-Botschafter gefunden, der damit die unwirtliche Tradition der Miss Freimarkt ablöst. Und nach mehr als zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie, soll der Freimarkt wieder gänzlich ohne Corona-Regeln stattfinden und wird auch wieder viele Besucher in die Stadt locken. Doch, in Zeiten der Energiekrise stellt sich die Frage: Wie klimaschädlich ist der Bremer Freimarkt eigentlich?

Strom sparen: Besuch auf Volksfest verbraucht weniger als andere Freizeitaktivitäten

Denn die vielen Fahrgeschäfte brauchen vor allen Dingen eins: Strom, Strom und nochmal Strom. Doch eine Studie im Auftrag des Deutschen Schaustellerverbandes sorgt nun für Verwunderung, wie die Bild-Zeitung und der Weser-Kurier übereinstimmend berichten. Und dafür muss noch nicht einmal der Strom in Norddeutschland günstiger sein als in Bayern.

„Echter Stromsparer“: Freimarkt ist umweltfreundlicher als mit Chips und Netflix & Co. auf der Couch

Denn laut dieser Studie, so scheint es zumindest, soll ein Abend mit Netflix & Co. um einiges klimaschädlicher sein, als der Besuch auf dem Bremer Freimarkt. Wie bitte? Ein Bummel über den Bremer Freimarkt samt Nutzung der Fahrgeschäfte und Besuch der Zelte soll besser für die Umwelt sein, als ein gemütlicher Abend auf dem Sofa bei Netflix und Chips? Glaubt man dem Ergebnis der Studie und den Aussagen des Vorsitzenden des Bremer Schaustellerverbandes, Rudolf Robrahn, dann ist der Bremer Freimarkt sogar ein echter Stromsparer. Und das liegt nicht daran, dass in diesem Jahr viele Stände mit veganem Essen auf dem Bremer Freimarkt vertreten sein werden.

Freimarkt Bremen: „Ein Stubenhocker verbraucht zu Hause mehr Strom, als auf dem Freimarkt“

„In Sachen Energieverbrauch muss man auf die Besucherzahlen und deren alternativen Freizeitaktivitäten schauen. Das haben wir mit einer Studie getan. Fest steht: Unser Volksfest ist ein echter Stromsparer. Ein Stubenhocker verbraucht zu Hause mehr Strom, als auf dem Freimarkt“, zitiert die Bild-Zeitung Robrahn in ihrem Bericht.

Nun muss man bei Studien auch immer darauf achten, wer sie in Auftrag gegeben hat. Eine politische Partei etwa, die eine Umfrage in Auftrag gibt, wird in dieser wahrscheinlich besser wegkommen als in der gleichen Studie einer anderen Partei. Doch, schaut man sich die Zahlen der Studie, die im Auftrag der Schausteller gemacht wurde, einmal genauer an, dann sind die Zahlen doch schon ein wenig erhellend. Denn, ein Besuch auf einem der größten Volksfeste in Norddeutschland ist tatsächlich umweltfreundlicher. Klingt komisch, ist aber so.

Der Oldenburger Kramermarkt beispielsweise, hatte in diesem Jahr rund 1,2 Millionen Besucher. Runtergebrochen auf den Pro-Kopf-Verbrauch bei einem Gesamtverbrauch von etwa 450.000 Kilowattstunden, ergibt sich ein Verbrauch von 0,375 kWh pro Besucher. Laut dem Bericht im Weser-Kurier liegt der Wert für ähnliche Volksfeste zwischen 0,2 und 0,44 kWh, ohne die Anfahrt der Besucher zu berücksichtigen.

Freimarkt Bremen: Günstiger Stromverbrauch liegt an der Umrüstung der Schausteller auf LED-Leuchten

Bleibt ein Single hingegen einen Abend alleine zu Hause, macht sich eine Pizza im Backofen warm und schaut bis in die Puppen Netflix, ist der Stromverbrauch laut der Studie im Auftrag des Schaustellerverbandes mit 0,914 kWh fast doppelt so umweltschädlich. Verbringt eine vierköpfige Familie einen Abend zu Hause mit Netflix & Co, dann steigt der Verbrauch sogar auf 2,844 Kilowattstunden.

Dass die Ökobilanz des Bremer Freimarkts so gut ausfällt und er ein echter Stromsparer ist, liegt laut dem Bericht daran, dass bereits alle Schausteller auf LED-Leuchten umgerüstet haben. Die verbrauchen in der Tat wesentlich weniger Strom, als die herkömmliche Lampen tun. Das bestätigt dem Weser-Kurier Thomas Wehmann, der mit seinem Elektrobetrieb für zahlreiche Großveranstaltungen und Märkte die Stromversorgung auf die Beine stellt. Denn durch die Nutzung von LED-Leuchten werde der Stromverbrauch um ganze 90 Prozent nach unten gesenkt.