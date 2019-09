Streit auf „Vegesacker Markt“: Personengruppe prügelt auf Vater ein

Auf einem Volksfest in Bremen-Vegesack ist am Samstag ein Familienvater schwer verletzt worden. Bei einem Streit unter Kindern mischten sich Erwachsene ein, am Ende prügelten 15 Personen auf den Mann ein.

Bremen - Ein Streit unter Kindern beim „Vegesacker Markt“ endete am Samstagabend in einer handfesten Auseinandersetzung unter Erwachsenen. Zunächst kam es vor einem Fahrgeschäft zu Streitigkeiten zwischen Kindern, heißt es in einer Meldung der Polizei.

„Vegesacker Markt“ in Bremen: 15 Personen prügeln auf Vater ein

Der Streit eskalierte beim „Vegesacker Markt“ in Bremen demnach gegen 19.55 Uhr, als Erwachsene sich einmischten. Eine Gruppe von etwa 15 Personen ging dabei an der Georg-Gleistein-Straße auf einen 45 Jahre alten Vater los. Die Männer schlugen und traten laut Angaben der Beamten auf den 45-Jährigen ein und verletzten ihn dabei schwer. Er musste mit einem Knochenbruch und Prellungen am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.

Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung auf Vegesacker Markt

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen des Tathergangs, die Auskunft über die Beteiligten geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei über den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.

kom

