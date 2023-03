Streit um Kinoplätze zieht Großeinsatz der Polizei nach sich

Von: Sebastian Peters

Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen anrücken (Symbolbild) © Elias Bartl

Weil die Kinoplätze belegt waren, eskalierte ein Streit unter Jugendliche in einem Kino in Bremen. Am Ende, wurden mehrere Personen verletzt.

Bremen – In Bremen kam es am Freitagabend, 4. März 2023, zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einem Kino. Vier junge Kinobesucher wurden dabei verletzt. Der Vorfall begann, als eine Gruppe von Jugendlichen im Kino im Stadtteil Gröpelingen bemerkte, dass ihre Sitzplätze bereits belegt waren. Der Streit eskalierte schließlich im Vorraum des Kinos, als Freunde und Verwandte einiger Jugendlicher hinzukamen.

Streit um Kinositz eskaliert – Jugendlichen bedrohen sich mit Messer und Pfefferspray

Laut Polizeiangaben zogen einige Jugendliche Messer und bedrohten damit ihre Kontrahenten, während die Polizei Reizgas versprühte. Insgesamt waren 15 bis 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Die Polizei reagierte schnell und nahm Personalien fest, während Rettungssanitäter die verletzten Jugendlichen behandelten, die Atemwegsreizungen durch das Pfefferspray erlitten hatten. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden als Angreifer identifiziert. Sie wurden mit zur Polizeiwache genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.