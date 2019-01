Streit und Schüsse Bremen

Bremen - In der Bremer Innenstadt haben sich am Donnerstagnachmittag mehrere Männer zunächst verbal gestritten. Dann habe einer von ihnen Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Verletzt wurde bei dem Konflikt niemand. Warum die drei Männer aus bisher ungeklärten Gründen in der Straße Auf der Brake in einen Streit gerieten, ist bislang ungeklärt, hieß es weiter. Ein 35-Jähriger jedenfalls zog dann eine Schreckschusspistole und gab mehrere Schüsse ab. Einsatzkräfte der Bremer Polizei waren schnell vor Ort, sperrten den Tatort ab und nahmen den Mann vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an, ergänzte der Polizeisprecher. je

Rubriklistenbild: © dpa