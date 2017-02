Streit der Religionen

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Mea culpa“ heißt Telly van der Smissens Werk, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die Skulptur in Gelb trägt Kreuz, Koran und Kippa. „Sie verkörpert den Status unserer Freiheit“, sagt die Künstlerin.

Groß, gelb und mit einem Umhang, dessen Struktur an Federn erinnert, steht die Skulptur „Mea culpa“ mit ihren drei religiösen Attributen da. Die gebürtige Iranerin Telly van der Smissen stellt sich selbst die Frage, ob eine tiefe Verwurzelung in Religion und Kultur die Menschen eher verbindet oder eher eine dogmatische Haltung fördert, weil jeder seine eigene Kultur für die beste hält. Was würde sein, wenn die Menschen sich nicht auf eine politische oder religiöse Richtung festlegten? Die Schuld, dass das zwischenmenschliche und politische Miteinander nicht funktioniert, trügen wir, sagt van der Smissen. „Die drei großen Religionen Christentum, Islam und Judentum sollten sich akzeptieren, statt die Menschen gegeneinander aufzuhetzen.“

Im Inneren der weiblichen Skulptur steckt eine Schaufensterpuppe. Van der Smissen schuf ihr ein Gewand aus Draht und Papier. Schon länger beschäftigt sie sich mit der so genannten „Readymade-Kunst“, bei der Alltaggegenstände in das Objekt einfließen und Verpackungskünstlern wie Jeanne-Claude und Christo.

In van der Smissens Familie gab und gibt es bedeutende Künstler. Die Iranerin malte schon als Kind. Nach der Schule studierte sie Französisch und arbeitete als Übersetzerin. Für den Wunsch, Journalistin zu werden, war ihr die deutsche Sprache nicht vertraut genug. So besann sich van der Smissen zurück auf die Bildsprache. Sie studierte Kunst in Bremen und entdeckte die Vorliebe für große Objekte. Entweder arbeitet sie im Atelier oder im Atelierzimmer daheim. Sobald ihre zwei Kinder morgens aus dem Haus sind, geht es an die Arbeit, denn die Nachmittage bieten meist keine Gelegenheit, durchgängig zu arbeiten. Die nutzt sie, um zu lesen und Themen zu recherchieren.

Die größte Herausforderung des Künstlerlebens sei es, am „künstlerischen Leben“ zu bleiben. Es sei schwierig, an Ausstellungen zu kommen, die man wiederum brauche, um Anerkennung zu erlangen. „In Deutschland ist es besonders schwierig, Ausstellungsräume zu finden“, erzählt die Bremerin, „wenn man seine Werke nicht in Treppenhäusern oder Cafés präsentieren möchte.“ Konkurrenz ist für van der Smissen kein Problem. „Kunst kommt aus der Seele und mit der Seele eines anderen kann man nicht konkurrieren.“ Die persönliche Herausforderung sei es, sich weiterzuentwickeln.

Ob wir Kunst brauchen? – „Ja, denn alles um uns herum ist Kunst. Auto, Haus und Möbel sind designed. Die freie Kunst brauche man vielleicht nicht, aber sie bringt eine Meinung zum Ausdruck. Sie öffne die Augen für eine neue Dimension. Deswegen solle der Betrachter Kunst, die ihm nicht gefällt, nicht ablehnen, sondern versuchen, sie zu verstehen.

Zu den Künstlern, die für van der Smissen besonders bedeutend sind, zählen der deutsche Aktionskünstler, Bildhauer und Zeichner Joseph Beuys (1921 bis 1986) sowie der italienische Maler und Bildhauer Amadeo Modigliani (1884 bis 1920). Beuys gefällt van der Smissen wegen seiner „großen Klappe“ und weil er es nicht müde wurde, seine Kunst zu erklären. Modiglianis Gemälde hingegen seien „einfach unheimlich schön“.

Wenn van der Smissen jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge die „Mea culpa“ mit einem „Hallo, hier bin ich“ an Arie Hartog, den Direktor des Bremer Gerhard-Marcks-Hauses. „Dort im Pavillon möchte ich gerne ausstellen“, sagt Telly van der Smissen.