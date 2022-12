Streit in Bremer WG eskaliert: Messerattacke unter Mitbewohnern

Von: Yannick Hanke

Messerattacke in Bremen: In einer WG in Hemelingen eskaliert ein Streit zwischen Mitbewohnern. Eine Frau wird am Bein verletzt, ein Mann am Ohr.

Bremen – Am Mittwochabend, 30. November 2022, wurde eine Frau bei einem WG-Streit in Bremen-Hemelingen von ihrem Mitbewohner mit einem Messer verletzt. Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 20:45 Uhr in die Klinkkuhlenstraße gerufen, vor Ort hörten sie Stimmen und Hilferufe durch eine geschlossene Wohnungstür.

Messerattacke in Bremen: Streit in WG eskaliert – Polizei wird hinzugerufen

Nach mehrfacher Aufforderung sollte die Tür schließlich geöffnet werden. Laut der Polizei wäre die 37 Jahre alte Frau mit einem Messer in der Hand in den Flur getreten. Daraufhin hätten die Polizisten ihre Schusswaffen gezogen und die Frau dazu aufgefordert, das Messer wegzulegen. Dem sei sie erst nach mehrfachen Aufforderungen nachgekommen.

Die Frau wies eine Stichwunde am Bein auf. In der Wohnung trafen die Beamten dann auf ihren 39 Jahre alten Mitbewohner. Er soll unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben. Er hatte Kratzer im Gesicht sowie eine Verletzung am Ohr. Aufgrund ihrer Stichverletzung musste die Frau von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Mitbewohner wurden von der Polizei mit auf die Wache genommen.

Streit in Bremer WG artet aus: Mitbewohner beschuldigen sich gegenseitig des Angriffs

Der Mann erhielt auf der Polizeiwache eine Gefährderansprache und eine Wohnungsverweisung. Die beiden Mitbewohner hätten sich gegenseitig beschuldigt, den jeweils anderen angegriffen zu haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eine Strafanzeige gegen den Mann ausgestellt. Die Frau sah sich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung konfrontiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.