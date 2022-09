Streit in Bremer Obdachlosenheim eskaliert: Mann tritt Zimmergenossen ins Gesicht

Von: Yannick Hanke

In Bremen eskalierte ein Streit in einem Obdachlosenheim, einem Mann wurde ins Gesicht getreten. © U. J. Alexander/Symbolbild

Unschöne Nachrichten aus Bremen-Hemelingen. Hier artete ein Streit in einem Obdachlosenheim aus, einem Mann wurde dabei ins Gesicht getreten.

Bremen – In einem Obdachlosenheim in Bremen-Hemelingen gerieten zwei Männer in Streit. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren mit dem Auto verfolgte. Dies ereignete sich am Mittwochmorgen, 21. September 2022, gegen 06:00 Uhr.

Bremen: Streit im Obdachlosenheim artet aus – Mann wird ins Gesicht getreten

Die 32-jährigen und 61-jährigen Männer teilten sich in dem Obdachlosenheim ein Zimmer. Sie gerieten in einen Streit, da der Jüngere angenommen hatte, dass der Ältere schwul wäre und etwas von ihm wollen würde. Eine Vermutung, die der 61-Jährige abstreiten sollte. Daraufhin soll der 32-Jährige auf seinen Zimmergenossen eingeschlagen und ihm dabei auch ins Gesicht getreten haben.

Der Verletzte floh aus der Unterkunft in Bremen-Hemelingen, sein Verfolger stieg in ein Auto und fuhr ihm hinterher. In der Christernstraße konnte er ihn einholen, ging erneut auf den 61-Jährigen los und fuhr dann weiter. Der ältere Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich später selbst entließ.

Staatsschutz Bremen ermittelt wegen möglicher homophob-motivierter Tat

Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung stellen und vorläufig festnehmen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zusätzlich bestand der Verdacht des Drogeneinflusses.

Deswegen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt und prüft nun einen möglichen homophoben Hintergrund.

